Fuerte defensa de Avelín Nollens para su hermana: "La gente de Cambiemos es canalla"

Desde la sede de ADN, en el marco del lanzamiento del Frente Desarrollo y Libertad, el presidente de la Cruzada Renovadora Alfredo Avelín Nollens, habló con el móvil de Canal 13 e hizo una fuerte defensa a su hermana, Nancy, luego de intentar unir toda la oposición en San Juan y a posterior del comunicado que envió el lunes por la noche (Ver nota vinculada).

El dirigente político tuvo duras palabras para con Cambiemos, a quienes acusó de ser "canallas, mediocres e hipócritas". E incluso dijo que todo fue "artilugios de los personeros de la política de empezar a plantear de que Nancy iba a ser candidata de ellos".

"Estoy muy contento porque se ha conformado este Frente, se hizo todo lo posible para acordar con los otros sectores, tanto es así que hasta el último momento Nancy que es una mujer buena, honorable, digna, correcta, me decía 'Alfredo, hagamos los últimos intentos' y le dijimos que sí con Peluc, porque se habían hecho otras conversaciones anteriores y no se logró absolutamente nada. Lo hace Nancy, me dice mira hasta el último momento quiero hacer el intento´ y resulta de que lo han tomado para cualquier lado esta gente. En vez de que una vez que dice Nancy 'voy a hacer le intento, tenemos tiempo', en vez de hablar por teléfono, dialogar, la gente de Cambiemos, lo que reinó fue el silencio y después del silencio las artimañas, artilugios de los personeros de la política de empezar a plantear de que Nancy iba a ser candidata de ellos", dijo Alfredo.

"La honorabilidad de Nancy no puede tener dudas, el cariño y afecto entre los dos hermanos no puede tener ningún tipo de dudas. Prefiero dejar la política antes que pelearme con mi hermana y Nancy haría lo mismo. Que no sean canallas, mediocres e hipócritas y a cualquiera de estos tipos que sigan hablando así no se van a encontrar con el político, se van a encontrar con el hombre; y si tienen el coraje de enfrentarme, vamos a ver cómo terminan las cosas", expresó el político.

"Se lo digo al pueblo de San Juan, Nancy ha hecho todo lo posible, y Nancy está muy triste porque no ha escuchado ningún mensaje, ningún llamado de otro Frente para poder cerrar una lista en consenso como correspondía en la política".

Además manifestó que "en Cambiemos están los que traicionaron a mi padre en su gobernación".

Mirá la entrevista completa al principio de la nota.