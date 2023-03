Críticas al concurso de ingreso: "Vamos a modificar el estatuto del empleado municipal"

Este martes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Carlos Lorenzo, asesor letrado de Gobierno, y candidato a intendente de la Capital. Con críticas, se refirió al concurso de ingreso a planta permanente del municipio capitalino; así como a la oposición y a una de las obras claves que lleva adelante la gestión actual: "Yo no hubiera invertido ahora en la Plaza 25 de Mayo", dijo.

"Vamos a modificar el estatuto del empleado municipal"

Lorenzo sostuvo que ha escuchado críticas al concurso de ingreso a planta permanente del Municipio de la Capital, y que en caso de ganar una elección y asumir una intendencia, modificaría el estatuto del empleado municipal.

"Yo he estado viendo ahora que han habido dos procesos últimamente de incorporación. Lo que puedo advertir, lo que he leído y he sentido en comentarios, es que hay muchos cuestionamientos al proceso de selección. Si bien soy un hombre de sindicalismo, yo voy a llegar y lo primero que voy a hacer es analizar profundamente el estatuto y lo que voy a hacer es modificaciones pertinentes y necesarias para que ese estatuto garantice a la persona que lleva más tiempo contratado en el municipio algún sistema de puntaje que ellos les asegure el ingreso", dijo.

"En este caso lo que yo he sentido como cuestionamiento de que por ahí hay gente que recién entra, que lleva poco tiempo de contratada y ya está en planta permanente; y que hay gente que lleva 18 años y no pudo entrar", agregó. "Es difícil explicarle a una persona que lleva 18 años contratado de que no tiene capacidad para poder ingresar al municipio; si lleva 15 años contratado es porque tiene la experiencia y porque laboralmente ha tenido la utilidad y ha producido los aportes necesarios para justificar un ingreso", expresó el candidato.

"Yo lo que quiero hacer es un sistema lo más trasparente posible", manifestó Lorenzo.







"De la oposición no escucho propuestas"

Sobre este tema, Lorenzo manifestó que: "con mucho respeto lo digo, eso es una cuestión hasta si se quiere muy subjetiva yo creo que es bueno que se enfrenten dos modelos. Ahora a mí me parece que el Gobernador Uñac tiene un modelo muy definido, con todo lo que se ha venido ejecutando, y por ahí del otro lado de la oposición yo no he visto muchas propuestas".

"No tenemos una oposición que haya dicho que vaya a hacer con la minería, con la educación, definirlo en términos de antítesis me parece que no es bueno, no es muy claro", expresó el político.

Y agregó que "a mí me parece que se van a enfrentar dos modelos diferentes, sin dudas. Pero acá va a haber uno que representa el Gobernador Uñac, que ya ha demostrado una capacidad de gestión, donde inclusive ha tenido que gestionar sobre las bases de situaciones totalmente desfavorables".



"Yo no hubiera invertido ahora en la Plaza 25 de Mayo"

En otro párrafo de la entrevista, el candidato a comandar la Capital, se refirió a una de las obras claves que lleva adelante el municipio: la restauración histórica de la Plaza 25 de Mayo.

"Yo como sanjuanino me gustaría tener la mejor plaza del país, pero me parece que no fue ni en el tiempo oportuno, ni fue necesaria la remodelación. Cuando tenemos recursos escasos los tenemos que aplicar adonde más hace falta para solucionarle problemas a la gente", dijo Lorenzo.

También expresó que "la remodelación de la plaza no era prioritario, tenemos un montón de calles que necesitan bacheo; de veredas que necesitan reparación; un montón de árboles que necesitan la poda; necesitamos mejorar la limpieza de las acequias".