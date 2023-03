No descuento de días no trabajados: "La condición fue la vuelta a clases"

Uno de los puntos que está en dudas en medio del conflicto con los docentes autoconvocados es qué pasará con los días no trabajados por parte de los educadores que llevan adelante la protesta sin asistencia a los lugares de trabajo. La Ministra de Hacienda, Marisa López dijo en el programa Banda Ancha que están gestionando la posibilidad de que no se le descuenten los días no trabajados a los docentes que este miércoles regresaron a dictar clases, cumpliendo con las codiciones que impuso el gobierno en medio del diálogo con el sector desde este lunes en la tarde.

Una de las codociones de todas las reuniones " fue la vuelta a clases", "tiene que ver también con el pedido de los sanjuaninos y sanjuaninas que necesitan transitar libremente", "el dercho a protestar y manifestar está mientras no alteremos la libertad de los demás, ese es el límite", dijo Marisa López.

Ésto llevó al Gobernador Sergio Uñac ha realizar esta apertura al diálogo "pero también entendiendo la limitación en los recursos y la condición fue la vuelta a clases", remarcó la Ministra de Hacienda de la provincia.

"Si esa condición se ha cumplido, no tengo los datos si ha ocurrido, el pedido era analizar el no descuento de los días y esto fue un pedido expreso de los gremios como sucedió el año pasado". "Estamo gestionando y articulando esto para ver si es de posible cumplimiento", destacó, al tiempo que recordó que se deben cumplir las normas por lo que se estudia la articulación del no descuento.