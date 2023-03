Salarios: "Estamos viendo de dónde obtener los recursos para aumentar el 10% en abril y el 10% en julio"

Este martes la ministra de Hacienda Marisa López mantuvo una entrevista telefónica con el programa Banda Ancha para referirse a cómo quedará la liquidación de los salarios a partir de la última oferta que realizó el gobierno a los docentes autoconvocados.

"La oferta por supuesto que tiene la aplicación del acuerdo celebrado del 41,1% en marzo; estudiando en este momento el equipo técnico la factibilidad del 10% en abril y del 10% en julio, que era traer el tramo del aumento en noviembre a estos dos meses; e independientemente de ello una cláusula de actualización acordado en paritarias de siempre ir por encima de 5 puntos de la paritaria; si esa inflación acumulada en septiembre no llegara al 71% se va a aplicar el 10% en septiembre", dijo.

Acerca de qué pasará con las partidas del Presupuesto 2023, la Ministra sostuvo que "hoy estamos analizando de dónde obtener esos recursos para afrontar el tramo de abril y el tramo de julio, que más o menos asciende a 10 mil millones y es una cifra importante, como la ha sido el acuerdo salarial en su conjunto".

"Todavía no vamos a dar declaraciones al respecto hasta tanto no terminemos de mirar los números finitos porque acá hay que entender que nosotros tenemos que mantener un equilibrio en nuestro presupuesto, con la finalidad de nuestro presupuesto y tiene un sinnúmero de objetivos, muchos de ellos que se están cumpliendo y usted no puede frenar lo que se está cumpliendo, o las licitaciones ya aprobadas o adjudicadas", expresó la Ministra.

"La disponibilidad para el pago de los salarios de marzo ya está, nosotros todavía tendríamos un poco más de tiempo porque esto se daría en abril pero estamos trabajando ya para ver de dónde vamos a obtener estos recursos", dijo.