Paola Miers: "En San Juan no hay oposición"

Paola Miers es una de las candidatas a gobernadora por San Juan. Ella es parte del frente de Desarrollo y Libertad del partido Demócrata. En exclusiva con Banda Ancha habló de sus proyectos y se catalogó como la verdadera oposición en la provincia.

En dialogo con Canal 13, la abogada señaló que en el frente hubo varios intentos por unificar lista, pero no todo se pudo. Por el momento irían unos 4 candidatos a la gobernación. Pero ella aludió:

‘no existe oposición. La oposición se pone la remera dos meses antes de las elecciones y son los mismos candidatos de siempre. Son personas que son nombradas en el estamento público y tienen cargos permanentes’.

A ello le sumó que estas personas no quieren a la provincia sino un cargo. Ante ello aludió ‘hay que afrontar todo y hay que llevarle alternativas al gobernador para trabajar en conjunto. Lo único claro es que no hay oposición, yo no tengo temor’.

Para Paola, Milei va a ser presidente, y sabe que en la provincia deben trabajar para constituir las bases. Tal como manifestó, aún quedan 5 días para presentar listas y les quedan puntos para definir. En cuanto a la ley electoral aludió a que este año habrá muchos candidatos por frentes en cada departamento y eso va a confundir a la gente.

‘Yo soy del Partido Demócrata Cristiana, nosotros tenemos principios claros, tenemos una propuesta de trabajo y desarrollo a 5 años y a 20 años con objetivos claros y concretos’ mencionó. A la vez habló de que en sus propuestas esta bajar el gasto público, generar inversiones y mejorar los proyectos de índole minero y de cánnabis medicinal. ‘Hay muchas cosas por mejorar’ indicó.

Teniendo en cuenta el contexto actual de los autoconvocados aseveró ‘es difícil el tema sino primordial. Eso tiene que ver con una cuestión política y sobre qué querés para la provincia’. Luego añadió ‘tenemos una gran deficiencia en los salarios de docentes y médicos. Para mejorarlo hay que tener previsibilidad y traer invenciones’.

Sobre los ministerios aludió ‘si un Ministro no está funcionando y no atiende los docentes tiene que correrse para que llegue una persona más capacitada. La gente está cansada de la dirigencia política y nosotros queremos profesionales exitosos’.

A ello le sumó su mirada sobre el feminismo y las mujeres en la política. Miers señaló ‘las mujeres tenemos una mirada 360 y si se quiere por nuestro rol de mamá somos más objetivas para poder ver. Yo soy muy pragmática y objetiva. Yo quiero tener un equipo de gente donde la multitud de consejos te la sabiduría’.

‘Yo soy femenina no feminista’ sentenció al hablar del movimiento. Es así como se justificó ‘una mujer empoderada es aquella que acompaña cuando tiene que acompañar, no es necesaria violentarse con la figura masculina porque somos un complemento. Si queremos igualdad y respeto, debemos hacerlo por igual’. Luego sumó: