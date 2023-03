Gustavo Fernández: 'En Capital la gestión empezó hace 6 meses'

En el departamento Capital se espera que haya una gran cantidad de candidatos a quedarse con la intendencia el próximo 14 de mayo. Uno de los espacios que tendrá múltiples representantes será Dignidad Ciudadana. Justamente uno de sus integrantes aseguró que si bien en el municipio se están haciendo cosas, 'la gestión de Baistrocchi empezó hace 6 meses'.

Gustavo Fernández, candidato a intendente de Capital por Dignidad Ciudadana, pasó por Banda Ancha para hablar sobre su visión del trabajo que se esta haciendo en el departamento. Este hombre que proviene del sector empresarial y que hace relativamente poco que incursionó en la política, criticó a la gestión actual.

'Si hay algo que hacemos es ver la realidad, no tenemos un relato que niega la realidad como hace el gobierno nacional y provincial. Es verdad que se están haciendo cosas en la Capital, pero el gobierno de Baistrocchi se activó hace 6 meses. Han perdido casi 3 años de gestión y no pueden echarle la culpa a la pandemia porque en ese momento algo que no se paró fue la obra pública, por más que fuera con un ritmo menor. La Capital en ese momento estuvo paralizada', expresó.

Siguiendo en la misma línea, el entrevistado manifestó que este tipo de manejos hizo notar una falta de planificación. En ese sentido manifestó que justamente en un lugar como la Ciudad de San Juan, que es tan frecuentado por miles de personas, es donde más deberían estar previstas las acciones.

'Ahora hemos visto una activación, pero claro, si estas 3 años parado y en 1 año querés hacer todo lo que no hiciste en ese tiempo, se nota una falta de planificación. Bienvenidas sean muchas de esas obras para los capitalinos, pero no es la forma en la que se debe trabajar en la Capital. Es un lugar neurálgico donde pasan muchos sanjuaninos, hay muchos temas para analizar y planificar en materia de tráfico', manifestó.

Por último Fernández dio el ejemplo de las tres avenidas principales con las que cuenta el territorio capitalino. En ese aspecto reconoció el trabajo realizado en todo lo que tiene que ver con el asfalto, pero remarcó que no es el único foco que se debería darle a dichas obras.

'En las tres principales avenidas sólo hemos previsto el pavimento, no hemos resuelto por ejemplo la contaminación visual que genera la cantidad de cables que hay tendidos en la ciudad. Cables de electricidad, fibra óptica, de teléfono, de televisión, etc. Ese tema no lo han pensado y han gastado dinero en pavimentar sin pensar en lo demás como si se hizo en su momento en la ampliación de la Avenida Central en Desamparados. Allí se hizo una obra integral y ahora no lo han pensado', sentenció.