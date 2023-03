Walter Vázquez: "Uñac es el corolario del trasvasamiento generacional"

Walter Vázquez, concejal bloquista de Rivadavia y candidato a intendente por el partido Bloquista llegó a Banda Ancha para comentar sobre sus propuestas y su mirada en la política de su departamento.

Este año, Vázquez se propuso ser candidato a intendente. Él lo sabe, entra en un terreno desafiante donde va a coexistir con un abanico de candidatos potentes dentro del Frente de San Juan por Todos. Sin embargo, el actual concejal señaló en Banda Ancha 'para nosotros es una oportunidad este sistema electoral como partido, ya que en Rivadavia no se presentaba un candidato ni una propuesta para el Bloquismo desde hace mucho'. En la misma línea mencionó 'primero ha sido una oportunidad en lo personal porque es un gran desafío y lo tomo con mucha responsabilidad'. Sobre su campaña indicó que le parece importante que los vecinos conozcan a los candidatos y sus propuestas. Por ello enfatizó en la necesidad de salir a la calle para mostrar sus fortalezas.

'Gracias a mi función conozco mi departamento. He visto el crecimiento del departamento, ese crecimiento existe y va a seguir existiendo. Lo que proponemos nosotros y lo queremos poner en agenda de cualquier candidato, es que este crecimiento vaya acompañado del desarrollo y cómo debe llegar a los vecinos y mejorar su calidad de vida' reflexionó Vázquez.

Nancy Picón candidata de Fabián Martín para Rivadavia, señaló que hay muchas críticas, pero no se hacen cargo de cómo les dejaron en el departamento cuando se lo entregaron en el 2015, en este contexto señaló 'yo creo que en política cada uno se hace cargo de donde actúa, yo no reniego la política y quienes gobernaron hasta antes de la gestión de Fabián Martín, se tendrán que hacer cargo'. A la vez, indicó que él considera que Fabián Martín apostó su gestión a la recolección de residuos, la cual ha mejorado, aunque especificó 'obviamente hay otros sectores donde no ha llegado esa mejora y si nos toca llegar, buscaremos la forma de hacer llegar a todos los sectores esa mejora'. También dio su visión sobre la ley de coparticipación, la que garantiza fondos a cada departamento sin depender de qué color político sea el gobierno, por lo que permite planificar para hacer una gestión.

'Yo sé los problemas que hay en el departamento y nos hacemos cargo de las problemáticas. Si vas a asumir para echarle la culpa a la anterior y no vas a tener en cuenta los problemas, es porque no cambiaste el departamento. Nosotros estamos planteando y es una concepción que tenemos como blonquista, es que nos hemos caracterizado por hacernos cargo de los problemas, no por darle la espalda' señaló el candidato a intendente por Rivadavia.

Al consultarle sobre en qué varía que gane Uñac o Gioja, expresó: 'creo que Uñac ha pasado por un proceso del 2015 al 2019 donde gobernó con un gobierno nacional que era de otro espacio político y no fue fácil. Luego del 2019 del 2023 le tocó la pandemia que se estiró durante dos años. Ahora este nuevo mandato tiene que ver con la culminación de un ciclo de un proyecto que tenía para ejecutar en la provincia'. A la vez indicó que esa es la mirada que tienen desde le Bloquismo. También dijo a modo personal que cree que "Uñac es el corolario del trasvasamiento generacional". Con algunas críticas a quienes tienen más experiencia y para él deberían ser acompañamiento y asesores, sentenció 'tenemos que tener una dinámica en la política que nos lleve a lo que está sucediendo en el mundo y también es necesario ese cambio de dirigencial'.