Mejor no hablar de ciertas cosas. La icónica letra del Indio en la épica interpretación de Luca Prodan no tenía mensaje político, en apariencia. Pero hablaba en definitiva de los tabúes de la época. Mejor no hablar de ciertas cosas. En la víspera del cierre de listas en San Juan, vale desnudar los silencios.

Por supuesto, esta columna pretende romper ese sigilo a riesgo de generar incomodidades varias. De uno y otro lado de la grieta.

Hay al menos dos temas tabú. El primero es la posibilidad de que prospere una impugnación contra la candidatura de Sergio Uñac. Eso implicaría su desplazamiento circunstancial y, en última instancia, hasta la redefinición de todo el calendario electoral. Una bomba.

El segundo tabú son los alineamientos nacionales, posiblemente más incómodos para la oposición que para el oficialismo. Aunque parezca increíble, cuando Alberto Fernández sufre la peor imagen pública de toda su gestión, la guerra sangrienta de Juntos por el Cambio entre Horacio, Patricia y todo el elenco de reparto, mete miedo en el orreguismo sanjuanino.

Primero hay que pasar en limpio las fechas tal como están. De no mediar ninguna alteración, habrá elecciones provinciales y municipales en San Juan el 14 de mayo. Prácticamente un mes más tarde, el 24 de junio, será la presentación de listas para categorías nacionales: senadores y diputados para el Congreso.



Las primarias presidenciales junto con esos cargos legislativos serán el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. El ballotage, si fuera necesario, será el 19 de noviembre. Este calendario se oficializó la semana pasada y sepultó las especulaciones acerca de un aplazamiento o incluso aquella idea de suprimir las PASO.

Puede resultar algo confusa la sucesión de fechas. Tal vez sea más útil sintetizarlo de la siguiente manera: mientras se esté jugando lo provincial, en paralelo se dará la discusión interna sobre el reparto de lo nacional. Del resultado del 14 de mayo en San Juan dependerá, en buena medida, el escenario de candidaturas para senadores y diputados, con los días contados.

Algunos quedarán mejor parados que otros para pretender una banca en el Congreso Nacional. El premio mayor siempre será una senaduría por seis años. La diputación, ciertamente, será mucho más que un premio consuelo. En voz baja ya empiezan a rankear algunos nombres propios. Pero, como es tabú, todo sucede tras bambalinas.

Ocurre en el oficialismo y en la oposición por igual. Por supuesto nadie saldría a ventilar estas intimidades. Pero ya hay cálculos: el que mejor juegue el 14 de mayo, tendrá más puntaje para aspirar a una buena ubicación en la lista legislativa nacional.

Como se ha informado reiteradamente, este martes será clave en San Juan. Se conocerá la conformación de listas de cada subagrupación o sublema en cada frente electoral. Por lo tanto, los candidatos a gobernador revelarán a sus compañeros de fórmula, diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales.

El sábado que viene los frentes elevarán al Tribunal Electoral estas listas y a continuación habrá vía libre para las impugnaciones. Tanto Marcelo Orrego como José Luis Gioja han considerado que Uñac está impedido de ir por otro mandato consecutivo en 2023, porque le cuentan como primera gestión aquella que desempeñó como vice en el periodo 2011-2015.

¿Quién hará punta e intentará derribar la candidatura de Uñac? Hasta ahora solamente Dignidad Ciudadana llevó la cuestión a la Justicia, con resultado negativo: en primera y segunda instancia les denegaron respuesta porque las candidaturas serán abstractas hasta la presentación de las listas. Eso cambiará entre este martes y el próximo sábado.

Cuando el Tribunal Electoral reciba la impugnación correspondiente contra Uñac -parece inevitable que suceda- tendrá que expedirse. Dos cortistas, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, más el fiscal general Eduardo Quattropani, tendrán en sus manos resolver la legalidad de la candidatura del gobernador.

Si convalidan la postulación de Uñac, la oposición todavía tendrá camino judicial por delante hasta llegar a la Corte Suprema. Pero podría suceder que el Tribunal Electoral Provincial le conceda la razón al demandante y el gobernador se vea impedido de continuar en campaña. ¿Qué pasaría entonces?

Está perfectamente regulado por el sistema electoral sancionado el 8 de septiembre de 2022 por la Legislatura Provincial. Como primera previsión, se puede sustituir la fórmula de gobernador y vice por completo. Es decir que no necesariamente el vice tomaría el lugar del gobernador. La otra previsión es que el Ejecutivo podría posponer el calendario por completo, si entendiera que no dan los tiempos para readecuar la logística del comicio frente al imprevisto.

El periodista Sebastián Saharrea viene planteando esta hipótesis en sus habituales columnas en Tiempo de San Juan y en Paren las Rotativas (martes 21 horas por Canal 13 San Juan TV). Pero es mucho más que una conjetura periodística. Dos funcionarios de primera línea señalaron esta alternativa, la reprogramación de la fecha de elecciones, como una variable que aparece en el radar.

Para quienes están en campaña en los departamentos y lideran las encuestas, la postergación eventual del día de votación sería una mala noticia. Por eso miran esa posibilidad con temor. Pero no a todos preocupa en la misma medida. Una alta fuente se arriesgó incluso a visualizar una fecha posterior al calendario nacional, llegado el caso.

Por ahora esto es ciencia ficción. Ciertamente un tabú. Como también lo es el alineamiento con figuras nacionales. Como se dijo antes, se solaparía el comicio provincial del 14 de mayo con las definiciones políticas de cara a las presidenciales. ¿Quién juega con quién?

El oficialismo tendrá una parada difícil, en medio de una inflación galopante y fuertes peleas internas a cielo abierto: La Cámpora contra Alberto, Sergio Massa como prospecto y Cristina con la batuta en la mano.

Curiosamente el oficialismo sanjuanino no parece angustiado por estos dimes y diretes nacionales. Tal vez sea un efecto anestésico luego de tantos contratiempos. En la vereda opuesta, la feroz disputa en Juntos por el Cambio altera la armonía edificada por Orrego y compañía. Eventualmente tendrá que decidirse y jugar con Horacio equivaldría a estar en guerra con Patricia. Y viceversa.

Por eso, como escribió el Indio y cantó Luca, mejor no hablar de ciertas cosas. Mientras se pueda.



JAQUE MATE