Herrero: "Probablemente sea necesario revisar las prioridades de la gestión de gobierno"

Mario Herrero es el primer candidato a diputado proporcional por la subagrupación que encabeza José Luis Gioja- Fabián Gramajo para estas elecciones del 14 de mayo en San Juan.

El político mantuvo una entrevista en Banda Ancha este jueves donde sostuvo que "probablemente sea necesario revisar las prioridades de la gestión de gobierno" y que "faltó una voluntad de diálogo y de construcción política".

Herrero comenzó su entrevista analizando su desafío de una candidatura a diputado proporcional.

"Uno de los beneficios que tiene este nuevo régimen electoral, que se modificó el año pasado y se incorporó al Código Electoral es que con un criterio amplio facilita la participación democrática y esto es bueno", manifestó el político.

"Existen dos propuestas claramente diferenciadas. Evidentemente no es lo mismo la propuesta política, electoral y programática, si bien coincidimos en puntos generales, que lleva 'San Juan Vuelve', que es la que integro y encabeza José Luis Gioja y Fabián Gramajo; que la que lleva la otra subagrupación que representa el oficialismo", manifestó Herrero.

"La propuesta de este espacio es volver a tener una provincia que sea impulsada en el crecimiento y diversificación económica, con desarrollo e inclusión, con protagonismo nacional e internacional, con previsibilidad, con atractivos para inversiones extranjeras, con proyección. Hay aspectos que hemos perdido", dijo.

"Sin dudas uno de los logros de la provincia ha sido mantener, pese a las crisis de años atrás y la pandemia, mantener un nivel de empleo que no deja de ser envidiable. Pero esto no es todo. Hace más de 20 días que no podemos tener inicio de clases regular y esto es lamentablemente, probablemente sea necesario revisar las prioridades en la gestión de gobierno y revisar los canales de diálogo porque la política debe ser un instrumento de diálogo, construcción y consenso para la ejecución de las soluciones a los problemas que la sociedad tiene y plantea, porque si no no sirve la política", analizó.

"Entendemos que hay prioridades de política, de gestión económica que no han sido las correctas", dijo el candidato.

Ante la consulta de en qué punto se quebró la relación de José Luis Gioja y Sergio Uñac, Herrero expresó que "son los protagonistas los que tendrían que hablar a este respecto, pero sin dudas faltó una voluntad de diálogo que en mi humilde opinión le corresponde a quien ejerce la conducción política y el presidente del Partido Justicialista a partir del 2016 en San Juan es el actual gobernador.