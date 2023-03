López: "Ni Gioja, ni yo, ni usted podemos volver al pasado"

La senadora Cristina López de Abarca fue presentada para como 1° candidata a diputada proporcional en la subagrupación que encabeza el actual Gobernador junto al intendente de San Martín Cristian Andino para estas próximas elecciones que se darán en San Juan el 14 de Mayo.

En este marco, visitó Banda Ancha donde brindó una entrevista y expresó que "ni Gioja, ni yo, ni usted podemos volver al pasado". Pero además le envió un mensaje a la oposición: "quiero saber para qué quieren asumir ellos".

"La verdad que fue una sorpresa", dijo sobre su candidatura. "Yo estuve con él (Uñac), le dije 'lo que necesites de mí, a disposición' pero no pensé que podía ser diputada y meno proporcional, en todo caso pasó por mi mente alguna vez volver a ser diputada por mi querido Albardón, pero lo descarté también. Me queda hasta el 10 de diciembre, han sido 6 años muy difíciles en lo político y también en lo personal a raíz de unos problemitas de salud".

"Pensé tal vez ya sea el momento de descansar, o retirarse, pero ante el pedido del Gobernador, a quien respeto y valoro mucho, acá me tenés", dijo.

"Somos justicialistas todos y dice mucho", manifestó sobre las dos subagrupaciones que lideran José Luis Gioja y Sergio Uñac para estas elecciones. "De ambos lados he escuchado que donde hay una necesidad hay un derecho y obviamente para concretarlo hace falta recursos que hoy es el gran problema", manifestó.

"Yo aún no conozco el orden de prioridades del candidato Gioja, a quien respeto, a quien considero que gobernó durante un tiempo importante la provincia y le dio un cambio. Sí considero y conozco más las prioridades del modelo de Uñac que es seguir profundizando una provincia muy adecuada al contexto y con una mentalidad que tiene muy adecuada al contexto actual, que no es el mismo de 2 años, ni de 10, ni de 20 años atrás", sostuvo.

"Con todo el respeto que me merece y reconociendo que Gioja cambió San Juan, pero ni Gioja, ni yo, ni usted, podemos volver al pasado. No se puede, las variables, los contextos, son distintos. No hay que dejar nunca de dejar de luchar por una provincia que crezca", dijo.

Luego se refirió a la oposición: "quieren que terminemos esta etapa para asumir ellos, yo quiero saber para qué quieren asumir. Cambiar, cambiar qué, si todos los días todo está cambiando. Cambiar qué puntualmente para evitar este ritmo acelerado, desenfrenado, que nos enloquece de las cosas que pasan. No lo tengo claro, que me disculpen, con todo el respeto que me merecen como pares porque son políticos".

"Cambiemos, como slogan, me resulta como una especie de abismo", expresó.

