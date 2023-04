Para el apoderado de Vamos San Juan hay un 'operativo de desgaste de la candidatura de Uñac'

El Subsecretario General de la Gobernación, Marcelo Espósito, habló sobre las impugnaciones presentadas en la Justicia Electoral Provincial contra la candidatura de Sergio Uñac para Gobernador de la provincia , en el programa Banda Ancha de Canal 13. Aclaró que lo hizo en calidad de apoderado de la subagrupación Vamos San Juan que lleva como candidato al Gobernador.

Las mismas cuestionan la posibilidad de que el actual Gobernador se postule para un nuevo mandato el próximo 14 de mayo de 2023 entendiendo que sería su cuarto mandato, algo no permitido por la Constitución haciendo alusión al famoso artículo 175.

Espósito habló de que existen 4 presentaciones, 1 de Unidos Por San Juan, que se conoció el sábado y otras 3 "exactamente iguales de los ciudadanos Vallejos, Mini de Evolución Liberal y el abogado Fernando Baudonet de un partido político que ni siquiera participa en estos comicios llamado HORDEM (Horizonte Democrático) , del departamento Caucete". "Las últimas 3 son exactamente iguales y hasta tienen la misma dirección electrónica", aclaró la autoridad. Noticias Relacionadas Unidos por San Juan presentó otra impugnación a la candidatura de Uñac

Uñac, Andino y Guevara, en una tarde de mateada y charlas por Rivadavia

El apoderado dijo que hay una "unidad de autoría intelectual que puede ser atribuíble al abogado Ortíz bajo las instrucciones del ciudadano Vallejos Mini", relató.

"Entiendo que hay un operativo tendiente al desgaste a la candidatura del Dr. Uñac y eso atado a las cuestiones jurídicas son de menor relevancia pero vamos a contestar acabadamente con contundencia para que quede claro de una vez por todas la absoluta posibilidad del Dr. Uñac para presentarse nuevamente ante el electorado sanjuanino".

Espósito remarcó que claramente lo que está en discusión es si se cuenta o no el primer período a Sergio Uñac habiendo cumplido su rol como Vice Gobernador de la Provincia. Dijo que "ese período no debe contarse porque no está en el espíritu del artículo 175 según su versión 2011, cuando fue enmendada en un solo artículo por quien entonces era Gobernador, José Luis Gioja", que utilizó esa reforma para poder ser Gobernador por tercer período consecutivo.

Además agregó que la parte del artículo que de alguna manera prohibía la sucesión recíproca fue eliminada en oportunidad de la última reforma mencionada, algo que es importante no dejar pasar para este caso.