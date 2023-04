Impugnación a Uñac: "Vamos a llegar a la Corte Suprema si fuera necesario"

El próximo 14 de mayo son las elecciones y hay 10 listas de Gobernador y Vice en competencia. A Banda Ancha, este martes, llegó una fórmula completa. Se trata de la fórmula que compite dentro del Frente Unidos por San Juan, integrada por Marcelo Arancibia y Óscar Marconi.

Arancibia aludió ‘mientras el oficialismo está llegando a su fin y mientras están haciendo algo nuevo de la oposición en ese claro-oscuro hay que debatir como y cuando hay que hacer las reformas que San Juan necesita y ahí está la diferencia dentro de los sublemas en Unidos por San Juan’.

'San Juan necesita un gobernador con mucha contundencia, que defina las prioridades. Yo sostengo que la revolución no es del deporte de élite sino de la educación y de la salud pública’ mencionó. A la vez dijo ‘hoy se debate sobre sí elección o el cuarto mandato consecutivo de Sergio Uñac’. En esta línea, señaló que irán a la Corte Suprema de Justicia en caso de ser necesario para impugnar la lista de Uñac.

Arancibia precisó ‘la provincia necesita un gobierno que tenga una contundencia para restablecer las cosas que se han perdido y la capacidad de un consenso que tampoco se ha acostumbrado en la provincia de San Juan’.

Arancibia señaló que esta fórmula incia a partir de 2021 cuandoo 'había dos partidos políticos nacionales que integraban Juntos por el Cambio, que no se daba en la provincia de San Juan. Un caso era el gen el que pertenezco y la Coalición Cívica al que pertenece Oscar. Luego del resultado electoral del 2021 y haber predicado la unidad de la oposición de San Juan como un instrumento fundamental para lograr la alternancia’. Otro de los puntos que menciono fue que en el 2023 ‘ambos partidos ingresamos al Frente y entendemos que dentro de este espacio político es muy importante generar un equilibrio de fuerza ante una tendencia muy determinante que existe. Entendemos, que unirnos es para defender la democracia’. También explicó ‘hemos conformado esta opción dentro de Juntos por el cambio y creemos que esta discusión que vamos a plantear es la más sana para la sociedad sanjuanera’.

El diferencial de esta fórmula, según Marconi, radica en ‘es la alternativa, ofrece compromiso. Me sorprendió ingresar a este equipo’. Además, dijo que el concepto base para él es ‘el respeto y confianza en el equipo y que eso va a ser reproducido en el electorado, porque la tendencia es trabajar por la verdad’. Luego añadió ‘los equipos que merecen la continuidad del proceso de capacitación y de sentirse. Además de ver cuáles son las prioridades que tiene la provincia’.

Uno de los puntos que especificó el candidato a gobernador fue ‘el acuerdo político que se ha hecho en esta unidad era que no íbamos a permitir que se violara la Constitución, vamos a esperar los resultados y la resolución de la del Tribunal Electoral y estamos de acuerdo todos los sectores de llegar si es necesario a la Corte Suprema de Justicia de la nación para que se preserve los valores de nuestra constitución’.

En cuanto a la no candidatura de Mauricio Macri para las elecciones presidenciales, Marconi aclaró que ‘me pareció muy bien, me parece un gesto muy importante porque ayuda fundamentalmente a la aparición de nuevos dirigentes’. También dijo ‘es un gesto que debería ser a imitar en todas partes’.