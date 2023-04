En abril, Javier Milei llega a San Juan

Este miércoles mediante una conferencia de prensa, se presentaron a todos los candidatos departamentales del Frente Desarrollo y Libertad.

José Peluc, armador político del frente en la provincia y del partido ADN, fue quien brindó declaraciones a la prensa donde confirmó la llegada de Javier Milei a San Juan para este próximo mes, y además refirió duras críticas al candidato a gobernador de Evolución Liberal, Sergio Vallejos.

Primero hizo referencia al encuentro que hubo el sábado en Buenos Aires, como contó Canal 13 este fin de semana: "Hubo un encuentro con Javier Milei donde fui acompañado por los 3 candidatos a gobernadores, algunos intendentes y diputados, con muy buen resultado lanzamos la página para que la gente se inscriba a ayudarnos a fiscalizar. Tuvimos un gran éxito en las inscripciones a nivel nacional y provincial".

"Estamos cubriendo las expectativas que teníamos y superándolas, en 48 horas tener esa cantidad de inscriptos para nosotros es sumamente importante", destacó.



Esperan a Milei en la provincia

Luego Peluc confirmó que en abril llegará Javier Milei a San Juan: "no vamos a decir todavía la fecha ni la actividad porque es una modalidad que tiene la campaña a nivel nacional".

Una de las posibilidades es que venga a fines de abril, a modo de cierre de campaña, y otra "es que venga ya para que se desmienta ya de una vez por todas el hijo no reconocido de Milei, pero dejando de lado la redensilla con el hijo no reconocido lo que vamos a hacer es sumarlo sobre más llegado a la elección", expresó Peluc.

"Cuando él (por Milei) y le levanta la mano a 3 (por los tres candidatos a gobernador) no hay que pedirle más nada. Eso no hace falta, el que está llorando es el que lo necesita, que no somos nosotros", dijo en cuánto a Sergio Vallejos.

"No representa a Milei"

Luego el dirigente de ADN se refirió con duras críticas al candidato a gobernador de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, y la subagrupación que integra.

"Si fueran candidatos de Milei hubieran estado en Buenos Aires el sábado, no han sido ni siquiera invitados. No son los candidatos de Milei , no representan a Milei. Esto ya lo ha dicho Javier Milei a través de sus redes sociales de la Libertad Avanza oficial, ya lo comunicó que ese sector y esa persona no tiene nada que ver con él, dijo Peluc.

"La justicia ya nos determinó el uso de los logos para nosotros exclusivamente y a ellos les ha dado otro león que es el del Peugeot 404 que me imagino que es el auto que les han autorizado a conducir", expresó sobre la utilización de la imagen en la campaña. Y además Peluc informó que "está ingresando en días más una denuncia penal con todas las pruebas certificadas por escribano de que ha seguido usando esto y que lo defina la justicia. Yo no soy de judicializar la política pero tampoco vamos a permitir faltas de respeto".

"Es un frente que se jactó que la Ley de Lemas confundía a la gente y ellos lo que están haciendo es estafando la ilusión de la gente", manifestó.