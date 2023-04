Venerando: "Hay dos Rivadavias, una olvidada"

Una de las candidatas del Frente Todos por San Juan, bajo el sublema Vamos San Juan, llegó a Banda Ancha. Se trata de Alejandra Venerando, quien se puso a disposición de los vecinos de Rivadavia.

Ella considera que hay similitudes entre su rol en la salud y la gestión de una intendencia debido a que están a disposición de otro, que son áreas sensibles y las horas de trabajo. Su slogan habla de ‘Rivadavia está para más’, a lo que ella explicó ‘en Rivadavia se han realizado algunas acciones, pero está para más porque no es simplemente barrer, el alumbrar, sino que necesitamos estructuras’.

Del mismo modo dio que en la pandemia una de las cosas que aprendió fue la gestión y la planificación. Por ello, en su propuesta se apoya de una planificación estratégica, ‘el municipalismo debe ir mucho más allá’. En esta línea, apoyada de lo que se genera en otras ciudades, buscará que Rivadavia sea una ciudad de 15 minutos, para que todo esté cerca de los vecinos.

‘Hemos encontrado dos Rivadavia, una Rivadavia que está detenida en el tiempo donde no se ha trabajado en sectores que han sido claramente abandonados, eso queda a la vista’ dijo la funcionaria. A la vez mencionó ‘sí, han tenido acciones muy importantes, por eso yo no quiero dos Rivadavia, yo quiero una sola y quiero que los sectores que lo necesiten lo tengan’.

También apuntó ‘lo mejor es trabajar de manera articulada con los vecinos, considero que tenemos que tener consejos barriales porque la voz del vecino es la que a mí me interesa’. Del mismo modo, manifestó ‘tenemos que tener una parte del presupuesto que tiene el municipio a un presupuesto participativo local’.

Desde el frente encabezado por Orrego- Martin señalan que la provincia debe terminar con un poder que lleva más de 20 años, por lo que Venerando señaló ‘yo creo que en San Juan tenemos que estar orgullosos de todo lo que se ha logrado durante estos 20 años. Me tocó transitar como Ministra de Salud en gobierno que no era del mismo color político que el nacional, donde no solamente nos redujeron a la secretaría de salud, sino que también el presupuesto se redujo’. Por este motivo sostuvo "El gobierno anterior recortó presupuesto en Salud, me imagino lo que sería si vuelven".

Sobre las diferencias con el resto de los candidatos dentro del mismo frente que posee dos subagrupaciones, señaló ‘mi impronta tiene que ver con tener una planificación estratégica y una gestión cercana a los vecinos, independiente de todas las propuestas que tenemos en común’.