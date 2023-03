Este viernes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Marcelo Arancibia, candidato a gobernador por Unidos por San Juan. Entre varios puntos de la charla con el periodista Daniel Tejada expresó que "los halcones somos muy opositores al gobierno provincial y las palomas son condescendientes" y también se refirió al conflicto con los docentes autoconvocados: "mientras el gremio UDAP no entienda que tiene que ser independiente del partido que gobierna, hay que suspender la paritaria".

Primero manifestó que el sublema tiene de nombre "Juntos" y que el slogan es "Juntos Ganamos". También Arancibia dijo que aún no está definido su compañero de fórmula: "seguramente después de la presentación de sublemas que es el 11 de marzo avanzaremos sobre quién me va a acompañar".

"Creemos que es una oportunidad histórica de crear una alternancia en el poder y lograr reparar las instituciones y devolverle a la sociedad el bienestar perdido", expresó el candidato.

Cuáles son los sectores del sublema Juntos: GEN, Coalición Cívica, Republicanos Unidos y sectores que vienen del bloquismo y del radicalismo

"Queremos representar un sector dentro de Juntos por el Cambio que refleje una postura más volcada a una democracia liberal social, que entendemos que no lo representa por ejemplo Producción y Trabajo", dijo también.

"La unidad de la oposición es fundamental"- Arancibia. "El conflicto docente es una discusión de la distribución de la renta"- Arancibia.

"De Buenos Aires el término halcón y el término paloma es del punto de vista ideológico. Como si los halcones son de derecha y las palomas son de centro. Yo les explicaba que el término halcón y paloma acá tiene otro significado, no es ideológico sino es cómo te posicionás vos con el gobierno provincial", dijo el candidato a gobernar la provincia.

Y se explayó: "los halcones somos aquellos que somos muy opositores al gobierno provincial independientemente de la cuestión ideológica y las palomas son aquellas que tienen una actitud condescendiente con el gobierno provincial".

"Me siento muy satisfecho. Desde el 2019 han empezado a aparecer algunos halcones y algunos aguiluchos. Hoy es común escuchar a dirigentes de la oposición decir cosas que antes no decían", expresó también Arancibia.

Análisis sobre el conflicto docente en San Juan

Sobre este punto, Arancibia manifestó que "lo que le genera más bronca a los docentes es ver que el Gobernador, que la ministra de Educación dijera que son unos irresponsables por no aceptar la oferta salarial que UDAP había aceptado en la paritaria, lo dice una funcionaria de un gobierno que irresponsablemente gana un dinero como si no hubiera un mañana".

"Nosotros vamos a ser un excelente gobierno donde la educación va a ser el centro y objeto de nuestra gestión. La revolución es la educación", dijo.

Pero luego el candidato apuntó contra el gremio de UDAP: "acá hay un problema de legitimidad del gremio UDAP. Es un gobierno abiertamente oficialista, la ley de paritaria docente que tiene una base constitucional es una ley para mejorar la calidad de vida y los salarios de los docentes".

"Esa paritaria en mano de un gremio que no es democrático, que es oficialista, que ha perdido la credibilidad de sus bases, que son los docentes, que están o no afiliados, es una trampa para los docentes. Mientras el gremio no entienda que tiene que ser independiente del partido que gobierna y tienen que defender a sus representados hay que suspender la ley paritaria para que un Estado responsable con la educación y un gremio legítimo, democrático y que no sea oficialista resuelva las condiciones laborales y salariales de los docentes", manifestó el político.