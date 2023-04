Pase de factura chimbero: 'Yo tengo coherencia, no he ido de un cordón al otro'

Cada vez está más cerca el domingo 14 de mayo, fecha en la que los sanjuaninos y las sanjuaninas deberán volver a ingresar al cuarto oscuro. En ese sentido uno de los candidatos que tendrá el Giojismo en Chimbas pasó por Banda Ancha y aseguró que el diferencial que tiene su proyecto es la coherencia ya que 'no fue de un cordón al otro', haciendo referencia Gramajo.

Federico Caroprese, candidato a intendente de Chimbas, remarcó en Canal 13 cuáles son las diferencias que tiene su propuesta respecto a la de los otros contendientes. En ese sentido manifestó que él siempre se mantuvo en una misma postura, sin cruzarse de vereda en ningún momento.

'Creo que la diferencia nuestra se marca con la coherencia que hemos tenido donde trazamos una línea y no hemos ido de cordón a cordón, no se si me explico. Estoy hablando de la posición de coherencia nuestra. En segundo lugar nuestra posición de mantener y recrear lo que sería la renovación en el departamento, porque nosotros somos parte de eso. Nosotros tenemos un grupo de candidatos que nunca han sido funcionarios público, yo tampoco lo he sido', expresó.

Siguiendo en la misma línea Caroprese aseguró que leyendo la lista de nombres que presentaron desde el oficialismo departamental, son prácticamente los mismos que están en el cargo actualmente. El entrevistado mencionó que el único cambio sería la de la candidata intendenta, que sería Daniela Rodríguez en lugar de Fabián Gramajo.

En el mismo tono, el candidato también tuvo algunas palabras para Daiana Luna quien pasó por Banda Ancha el pasado 29 de marzo. Durante esa entrevista ella aseguró 'Daiana Luna es José Luis Gioja en Chimbas', siendo que justamente Caroprese también representa a la subagrupación 'San Juan Vuelve'.

'Gioja es candidato a gobernador en toda la provincia, es un referente absoluto y en el departamento tiene una clara tendencia a que la gente lo siga. Creo que decir 'José Luis es mío y de nadie más', no es algo positivo. Nosotros estamos en el departamento planteando una propuesta nueva, en la que estamos bajo el paraguas de Gioja donde le hemos prometido lealtad a su proyecto. No me voy a meter en chiquilinadas de si Gioja 'es mío o no es mío', sentenció.