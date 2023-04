Cerimedo: "Me afilié al PRO pero me siento candidato autoconvocado"

Este lunes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Eduardo Cerimedo, candidato a intendente por la Capital, uno de los candidatos que compone el Frente Unidos por San Juan, que integra la oferta que lidera Marcelo Orrego- Fabián Martín, candidatos a gobernador y vice respectivamente.

Cerimedo sostuvo que "me afilié al PRO pero me siento candidato autoconvocado" y que "voy a trabajar con Patricia Bullrich".

"Todo esto nació en las marchas, banderazos de autoconvocados, ahí me empecé a involucrar un poco más", manifestó Cerimedo.

"Nunca soñaba que iba a ser partidaria", sostuvo en cuanto a su participación política, "pero sí tener que salir a pelear para trabajar en este país hizo un click en mí", detalló sobre lo que vivió en la época de pandemia.

"Escribía mucho pero me di cuenta que con eso no cambiaba realidades. Pandemia, cuarentena no poder trabajar y después precipitó un poco el cambio de las reglas de juego, la Ley de Lemas. Creo que llegó el momento de involucrarse. Ahí fue que decidimos con un grupo de autoconvocados participar, y se nos dio el espacio", dijo el candidato.

"Enzo Cornejo fue el primero que hizo contacto con nosotros y después Marcelo (por Orrego) nos permitió participar. La Ley de Lemas también permitió abrir ese abanico de posibilidades y me eligieron a mí para que sea representante. Nosotros nos quedamos en Juntos por el Cambio", agregó Cerimedo.

"Me afilié hace muy poquito al PRO. Golpeé, entré y dije, 'me vengo a afiliar'. Lo hice por convicción porque creo que los mejores candidatos están en el espacio" - Cerimedo.

En otra parte de la entrevista, Cerimedo dijo que "yo me siento candidato de autoconvocados pero no niego que me afilié al partido y tengo mi corazoncito con Patricia Bullrich".

"Considero que (Patricia Bullrich) es la única candidata que está diciendo las cosas que realmente pasan, no nos está vendiendo fantasías. Nos está diciendo que vamos a tener que trabajar y sufrir mucho para sacar el país adelante" - Cerimedo.

