Elecciones en UDAP: Lucero sugirió que la oposición apoya a la Lista Verde

En exclusiva con Canal 13, Luis Lucero, actual titular de UDAP y candidato por la lista celeste en las próximas elecciones gremiales, expresó que sigue el enojo por la autorización de la lista opositora desde el Ministerio de Trabajo de Nación.

Lucero habló largo y tendido sobre el gremio que representa desde hace 4 años. En la actualidad, él encabeza la lista celeste y está en la recta final para la contienda electoral que definirá el futuro de UDAP. 'Más allá de lo previo a la oficialización que determinó la cartera labora del ámbito nacional con una de las listas que intervienen, estamos muy contentos porque ese fue el objetivo. Nosotros llamábamos a elecciones y pedíamos más de dos listas porque es muy importante, porque quien gana queda avalado por este acto democrático' dijo el funcionario gremial.

En su alocución detalló que ellos querían garantizar la transparencia y posibilidad de todos los que quisieran ser parte. Sin embargo, la ellos apelaron cuando detectaron firmas apócrifas, además del incumplimiento de algunas normativas para ser parte de las elecciones. A pesar de ello, desde el Ministerio de Trabajo señalaron que la lista celeste estaba habilitada para la contienda.

'Nosotros no estamos acusando a una determinada persona, sino que fueron entre 9 y 10' dijo sobre las firmas, además añadió cierto enfado por este aval nacional. 'Este secretario general de Udap fue quien pidió que participen. Luego veremos el tema del aval y acompañó esta decisión que tomó tan rápido el Ministerio de trabajo' explicó.

A ello agregó 'lo que pasa es que acá hay una situación que tiene que ver con la justicia porque yo no puedo estar firmando o haciéndome cargo de firmas que no son la mía. Es una situación que va a ser evaluada'. Además, mencionó 'en definitiva creemos que en el acto electoral una lista que gana va a conducir los destinos de la institución. Este es un patrimonio de quienes hacen los aportes y no de quienes no lo hacen, porque representamos un colectivo y representamos un faro de los educadores de quienes defienden la escuela pública'.

En caso de ganar, Lucero será quien represente a los docentes en la partaria de mitad de año y buscará que no llegue a los mismos términos que en junio pasado o en marzo de este año. 'Vamos a tratar de acompañar e incentivar a que se busque este camino, que sea la alternativa legal donde el compañero pueda hacer una protesta, porque nosotros no nos oponemos al reclamo'. A su vez, aludió, 'buscamos hacer puentes para convencer al compañero de cómo es el camino, que la representatividad es genuina y auténtica'.

En línea con el panorama político provincia dijo que hay muchos que aprovechan las problemáticas, señalando que a algunos 'los vemos encabezando listas políticas, eso es doloroso para nosotros porque no estamos mezclando. Nosotros estamos trabajando con nuestros aportes dentro de nuestra agrupación. Nosotros no tenemos el apoyo de absolutamente ningún gobierno'.