Caselles: "Si Sergio Massa es candidato a presidente, personalmente lo vamos a acompañar"

Este martes Graciela Caselles, candidata a intendenta de la Capital que integra el "Frente San Juan por Todos", mantuvo una entrevista en Banda Ancha de cara a las elecciones del 14 de mayo. Sostuvo que "los mejores intendentes que ha tenido la Ciudad de San Juan han sido Evaristo Alés y Javier Caselles" y que además "si Sergio Massa es candidato a presidente, personalmente lo vamos a acompañar".

"Es un momento mágico el que estoy viviendo por un montón de cosas. Primero celebrar la posibilidad de haber logrado la posibilidad de ser candidata a intendenta de la Capital, algo que por muchos años intenté por un lado, por el otro y se logró dar. Además porque la gente tiene la posibilidad de elegir, seguimos fortaleciendo este sistema tan lindo que es la democracia, pero sobre todo eso el cariño de la gente es hermoso como nos recibe, como se acuerda de gestiones anteriores", expresó.

"Estoy feliz porque además la estructura partidaria se va consolidando, hemos priorizado por sobre cualquier otra cuestión y aparece el liderazgo de Alejandro Bravo, aparece Wbaldino Acosta hijo, aparece Sancassani, Pedro Rizzo, es el bloquismo que se está uniendo", dijo.

Luego se refirió a la actualidad del departamento y a que haría en su gestión en caso de ser electa como intendenta de la Capital.

"Yo vengo con una espalda que veo que ninguno la tiene, que son los antecedentes del Partido Bloquista. Los mejores intendentes que ha tenido la Ciudad de San Juan han sido Evaristo Alés y Javier Caselles; creo que es el modelo a seguir de la mayoría de los capitalinos. El mismo Enrique Conti mostró otro tipo de gestión", manifestó Caselles.

En cuanto a los otros candidatos a ocupar la intendencia, Caselles explicó que "yo del otro lado no observo más que slogan, no observo propuestas claras, no observo que haya un conocimiento claro de la ciudad, respeto la opinión que cada uno tiene pero creo que la etapa que se viene es la etapa del bloquismo", sostuvo.

Luego se refirió a su relación con el actual Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa: "lo que dije salió a la luz, mi relación con él es intacta, hay un afecto, amistad personal. Nos está acompañando. Hoy lo único que quiero es que le pueda dar una vuelta de rosca a la inflación que creo que es el gran problema de la Argentina".

También, sobre la posibilidad de una candidatura a Presidente de Massa, Caselles dijo que "si él es candidato a Presidente personalmente lo vamos a acompañar: eso lo dije y lo voy a seguir rectificando".

Mirá la entrevista completa al principio de la nota.