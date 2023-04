Disputa en JxC por Larreta: "No se pueden cambiar las reglas a 4 meses de las elecciones"

Este miércoles en Banda Ancha mantuvo una entrevista Verónica Benedetto, vicepresidenta del PRO en San Juan y concejal en Rawson, para hablar de la fuerte interna dentro del PRO nacional.

En el marco de la disputa en Juntos por el Cambio, por Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que "no se pueden cambiar las reglas a 4 meses de las elecciones". Además manifestó que "siempre he marcado mi preferencia por Patricia Bullrich, pero va a definir la gente en las PASO".

"Esto que se ha planteado me sorprendió, cuando lo anunció Rodríguez Larreta. Lo que puedo decir, es que a priori, más allá de que ese sistema puede estar previsto, no me parece que se cambien las reglas de juego a meses de una elección", dijo.

Además Benedetto manifestó que "lo que pido a mi espacio político es que no nos convirtamos en aquello que criticamos, no podemos tener doble vara, que a veces las cosas estén bien, que a veces las cosas estén mal. Hay que respetar los acuerdos y a la gente en este momento no le interesan las internas partidarias, debemos darle soluciones a los vecinos".

La concejal explicó que cuando se refiere a no convertirse en aquello que criticamos, lo dice "en el sentido que si criticamos que en San Juan se cambiaron las reglas de juego, si bien no es el mismo caso porque hubo un cambio total del Código Electoral no podemos como dije recién a unos meses de las elecciones tomar la decisión de aplicar otro sistema, que si bien está previsto, sabemos que cambian las reglas de juego".

"Siempre he marcado mi preferencia por Patricia Bullrich, me identifico con su forma de trabajo, con su liderazgo, con sus propuestas, con su coraje, pero más allá de eso respeto que la gente va a definir en las PASO cuál va a ser el candidato y el candidato que vaya por nuestro espacio va a ser apoyado por todos", manifestó Bendetto.