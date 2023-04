Ibarra: "En marzo vamos a tener limpieza, iluminación, postes pintados y riego en las plazas"

El candidato a intendente de Rawson del Frente "San Juan por Todos", Mauricio Ibarra, mantuvo una entrevista en Banda Ancha en el marco de la campaña política por las elecciones del 14 de mayo.

Manifestó que en caso de ser electo intendente, en el 2024 "en marzo vamos a tener limpieza, iluminación, postes pintados y riego en las plazas". Además, ¿un tiro para el candidato Munisaga?, sostuvo en la entrevista que "la gente pide más seguridad". Finalmente habló de obras qué le gustaría encarar y expresó que "vamos a dejar chiquita la plaza de Santa Lucía".

"Estamos haciendo una campaña en un momento complejo de la economía y del país, pero cuando se hacen las cosas con amor nada mejor que los malos momentos para cultivar la esperanza", dijo.

"Yo soy un dirigente que no hablo de más, no digo cosas que no puedo hacer", reflexionó Ibarra.

"Yo estoy prometiendo gobernar, prometo rápidamente tener la limpieza de la ciudad, con la iluminación que nos merecemos como ciudad. Tener una flota de limpieza mucho más organizada con el uso de tecnología", manifestó.

"Vamos a arreglar todo lo que haya que arreglar y en marzo del año que viene Rawson va a estar absolutamente normal, van a estar sus calles pintadas, pilares pintados, plazas regadas y poniéndolas a que empiecen a ser plazas de nuevo, y si decimos que a las 7 pasa el camión por tu barrio a esa hora pasa por tu barrio", sostuvo.

"La gente pide más seguridad"

Ibarra sostuvo que el tema de la inseguridad es una de las inquietudes que más le plantean los vecinos.

"Tengo que resolver uno de los problemas más graves que está pasando Rawson, que es el tema de la seguridad, no es un descalificativo", dijo.

"La inseguridad no es porque alguien lo esté haciendo mal, si no porque creo que hay que asumir un compromiso desde el Municipio de hacer las cosas que hay que hacer. Hace 17 años atrás el municipio compró patrulleros, eso que fue guardia urbana en algún momento, Rawson necesita un intendente que ponga orden", sostuvo.

Ante la consulta del periodista de que si referirse a la inseguridad es un tiro por elevación a Carlos Munisaga, candidato a intendente por el mismo departamento y actual secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Ibarra expresó que "eso es una circunstancia porque capaz que vas a Chimbas y te dicen lo mismo, en Rivadavia, en Santa Lucía; no es parte de una picardía política lo de la seguridad si no que hay que cambiar un modelo de seguridad que se estancó en poner cámaras y nos echamos a dormir la siesta con las cámaras y no tenemos un sistema de seguridad activa".

En otro párrafo de la entrevista, Ibarra sostuvo que "necesitamos recuperar una plaza que tiene que ser ejemplar, a Santa Lucía la vamos a dejar chiquito con la plaza que vamos a hacer, lo digo en chiste. La mejor ciudad tiene que tener la mejor plaza".