Este sábado vuelve Milei a San Juan: la agenda preliminar

Este miércoles Agustín Ramírez, quien es candidato Gobernador del Frente Desarrollo y Libertad bajo la subagrupación "Desarrollo y Unidad", estuvo en Banda Ancha y confirmó que Javier Milei estará en la provincia el próximo sábado 22 de abril.

Es así como añadió 'seguro va a estar en la mañana cuando dé una conferencia de prensa. Después va a haber una actividad, como una caminata tal como lo hizo en noviembre y esperemos que la pueda terminar'. Esto se debe a que, en su última visita a San Juan, la gente se agolpó para verlo y no pudo finalizar el recorrido.

'Estamos convencidos de que va a ser muy importante. Esto también habla de la importancia de Milei en San Juan y la importancia del proyecto provincial en su armado nacional’ detalló Ramírez.

En su alocución no dudo en referirse a sus oponentes electorales como Marcelo Orrego, de quien dijo 'él señaló en un momento que no tenía claro que no era un referente. Por eso vemos que siempre están especulando con quién está mejor posicionado. Nosotros tenemos algo claro homogéneo. tenemos Claro que debemos solucionar los problemas de la gente'.