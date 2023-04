Marcos Andino:"Soy peronista pero no me puedo hacer cargo de las últimas gestiones"

Este miércoles llegó a Banda Ancha el candidato a intendente por Rawson, Marcos Andino. El joven político es parte de la lista del Frente San Juan por Todos bajo la subagrupación Vamos San Juan que encabeza Sergio Uñac.

En este sentido, el actual funcionario del Ministerio de Desarrollo HUmano de San Juan expresó que el peronismo tiene una compleja tarea en Rawson, ya que viene gobernando desde hace varios años el departamento.

Sin embargo, dijo: ‘nosotros nos presentamos con propuesta joven, con la renovación que buscamos transformar el departamento, pero poniendo como ejemplo los testimonios donde ha habido cuestiones exitosas como San Martín’. A su vez, mencionó que su proyecto es ‘renovado con ideas nuevas y lo ponemos a consideración de los rawsinos’.

‘En definitiva, soy peronista y no me puedo hacer cargo de los proyectos anteriores que han descuidado Rawson y que no han puesto como modelo a nivel provincial’ aludió el candidato a intendente. Del mismo modo sentenció ‘tenemos un departamento que si lo comparas con el Gran San Juan, ha quedado desfasado, no se ha desarrollado. Es un departamento que creció la cantidad de habitantes, porque hoy es el departamento más grande con 136,000 habitantes, pero decreció en la infraestructura, en los servicios’.

En esta línea, destacó ‘hay una cara de la moneda que no acompañó el crecimiento exponencial de un Rawson que debería ser pujante por el hecho de que ha crecido, pero no acompañó la gestión’.

En cuanto a las medidas más urgentes, expresó ‘lo que nos plantean los vecinos, que con base en lo que nos estamos trabajando, es sobre situaciones de limpieza y seguridad. Por ahí va la emergencia del departamento. El rawsino, quiere vivir en un departamento que sea limpio, ordenado, que recuperemos el orgullo de ser rawsino’. Por esto, señaló que en caso de ser electo, va a comprar camiones recolectores de residuos, además de planificar en cuanto a la administración y modernización de espacios.

Sobre la nueva ley electoral, aludió ‘yo lo veo como una nueva oportunidad de poder participar, de ofrecerle al rawsino distintas alternativas, Todas son válidas, cada uno pone el acento donde cree que tiene que intervenir. Nosotros nos diferenciamos por dos o tres situaciones que son importantes’. A su vez, detalló ‘hacemos mucho hincapié en que Rawson necesita una renovación de dirigentes, que tenga ganas de transformar el departamento. En Rawson hay unas de credibilidad de dirigentes’. Para finalizar apuntó ‘Tengo expectativa, tengo esperanza porque representamos la renovación y tengo experiencia en la administración’.