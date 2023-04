Apoyo a Munisaga: "En el espacio Juntos por el Cambio no se abrió ninguna puerta"

Este jueves en Banda Ancha mantuvo una entrevista Gimena Martinazzo, dirigente importante que tomó decisiones políticas de peso este año y se encuentra militando nuevamente en Rawson, acompañando una de las listas del uñaquismo, la que encabeza Carlos Munisaga, que busca la intendencia del departamento.

En su entrevista Martinazzo sostuvo que "en el espacio Juntos por el Cambio no se abrió ninguna puerta". Además uno de los temas abordados fue el conflicto docente que por varias semanas se vivió en la provincia: "ningún candidato quiso decir nada, el único que dio respuesta fue Uñac".

"En principio resolví continuar militando en política porque el espíritu mío en política se trata de ayudar a la gente, entonces vi que en el espacio en el que estaba (Juntos por el Cambio) hubieron cosas que no me gustaron en base a lo que me pasó", dijo.

"Vi que el discurso no era un discurso verdadero, este acompañamiento a la mujer, esta no violencia; esto de hacerse parte del cupo femenino a nivel provincial", sostuvo Martinazzo.

"Ninguno de los dirigentes varones de ese espacio se comunicó como para decir cómo estás, no solo eso si no que tampoco vi un interés de ellos hacia el trabajo que había generado en Rawson", agregó.

"Mi militancia va a seguir estando porque es tratar de solucionar la calidad de vida del rawsino. Hablé con Carlos Munisaga, ya lo conocía, me parece que es una persona coherente con ideas nuevas, que lo hace de corazón. Me sentí identificada, el futuro de Rawson está en este espacio", analizó Martinazzo.

Pero en otro de los puntos que analizó en la entrevista, la dirigente política se refirió al conflicto docente y cómo los candidatos se llamaron a silencio. "Todos hablan de los docentes, y a ellos les digo... está bien, fue duro el arreglo, pesado conseguirlo; ¿pero donde estuvieron los otros candidatos, quien les dio solución?. Todos los demás saben que eso era muy difícil, que era muy difícil y se hizo hasta lo imposible hasta poder lograrlo, pero ninguno salió a hablar".

Mirá la entrevista completa brindada en Banda Ancha al principio de la nota.