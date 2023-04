El sector de Marcelo Arancibia apoya a Patricia Bullrich para Presidenta

Este jueves visitó el programa Banda Ancha, Diego Seguí, quien encabeza la lista de Diputados proporcionales acompañando al candidato a Gobernador Marcelo Arancibia y Oscar Marconi a Vice, por la subagrupación Juntos dentro del Frente Unidos Por San Juan.

El histórico dirigente sanjuanino definió de que manera trabajan a nivel nacional dentro del sector político con vistas a las próximas elecciones a Presidente para el mes de octubre.

"Vamos a apoyar a Patricia Bullrich como candidata a presidenta por su temperamento. Formó parte del Gobierno que integré y hoy la Argentina exige un gobierno de ese perfil. Mostrará la prudencia y la búsqueda del consenso más allá de su perfil en la campaña. La fuerza política que representa la candidata podría alcanzar por primera vez mayoría propia en el senado", definió Seguí.

En cuanto al plano provincial con vistas a las próximas elecciones el candidato a Diputado destacó que dio la oportunidad a Marcelo Arancibia que está demostrando toda la energía en su candidatura con quien han demostrado que "se puede hacer política desde el llano".

Se mostró confiado en que habrá una Legislatura Provincial con una pluralidad representativa que no existía desde hace 20 años. "Quien resulte gobernador tendrá que buscar el consenso. Yo me imagino siendo le presidente de la Cámara del gobierno de Arancibia y me encanta", manifestó.