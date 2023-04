La situación económica, la principal preocupación de los vecinos de Capital

Este viernes por la mañana Rodolfo Colombo, candidato a intendente por la Capital que integra el Frente Unidos por San Juan, mantuvo una entrevista en Banda Ancha en el marco de la campaña política.

Colombo sostuvo que la situación económica es la principal preocupación de los vecinos de Capital. También se refirió a las figuras de José Luis Gioja y Sergio Uñac: "acá lo quieren dibujar para no pegarse y después van a Buenos Aires a cantar la marchita con Cristina". También, posibles visitas nacionales: "Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) quieren venir a San Juan".

Ante la consulta de qué piden los vecinos, Colombo sostuvo que "hay cosas que son por sectores, pero hay dos generalidades; por un lado lo económico, te dicen 'estamos mal', ya es una cuestión de todos. Obviamente aclarando que no es una cuestión del municipio, el intendente no va a tener que ver con la suba del dólar ni con la inflación, ni tampoco jugar con el vecino que te dice eso", dijo.

"Pero sí es real que hay un proyecto, un proceso, que lleva 20 años en San Juan. Hoy Gioja quiere aparecer como la renovación de ellos mismos, de Uñac en este caso. Son cómplices, lo mismo, que a nivel nacional el kirchnerismo; acá lo quieren dibujar hoy para no pegarse pero después van a Buenos Aires y cantan la marchita con Cristina", manifestó el candidato.

"El vecino les dio el respaldo durante estos 20 años, a nivel municipal, provincial. La Capital que hoy tenemos es responsabilidad de ellos, y no hablo ni bien ni mal porque compito y no soy objetivo", sostuvo.

"El mayor honor que tiene un candidato es que los vecinos te voten, por eso quiero ser intendente", dijo Colombo.

"La seguridad hoy es un problema serio. La seguridad salta inmediatamente y en prevención tiene que estar el Municipio. Tenés 32 móviles y están trabajando 14, si ponés luces y no hacés poda por arriba vas a tapar el foco, hay que llenar de alarmas vecinales. Nosotros queremos el centro de Monitoreo de Capital de cámaras, propio. No hay respuesta rápida con el CISEM, no vemos soluciones del CISEM", dijo.

"Los ciclos se agotan, los modelos se agotan y esta es la democracia, ellos no se pueden quejar de los sanjuaninos porque les hemos dado el respaldo durante 20 años", manifestó el candidato.

También en la entrevista se refirió a la guerra de Juntos por el Cambio a nivel nacional y sostuvo que "es parte de un juego porque está la expectativa de ganar; está bueno que Juntos por el Cambio tenga varios candidatos".

"Es parte de que obviamente la Argentina quiere un cambio. Y ese cambio lo ves en Juntos por el Cambio. A mí me preocupa mucho más que no hay responsabilidad de gobierno en las decisiones. Si vas al plano del kirchnerismo hoy no le hablan al Presidente, los chispazos son enormes", dijo.

También habló de la posible visita a San Juan de figuras políticas nacionales de su espacio: "viene Carrió, entró justo a jugar. La idea es que vengan, ellos están muy expectantes. Martín Lousteau está muy metido en la ciudad, si uno es amigo tampoco puede pedirle que haga un esfuerzo. Rodríguez Larreta seguro que viene, y Patricia (Bullrich) también".