"Los vecinos de Rawson reclaman limpieza, iluminación y seguridad, y todo va de la mano"

Este viernes brindó una entrevista en Banda Ancha Silvia Pérez, candidata a intendenta de Rawson, en el marco de la campaña política por las elecciones del 14 de mayo.

"Nosotros charlamos con los vecinos y hay un común denominador de quejas que tiene el departamento que es de público conocimiento: recolección de residuos, iluminación y la inseguridad; van de la mano las tres. Ese común denominador se da en todo el departamento", dijo Pérez.

"Yo creo que las mea culpas hay que hacerlas, pero que se las haga a quien las tenga que hacer, a quien le tocó. Yo he sido concejal y me hago cargo de lo mío, aporté donde tenía que aportar. De alguna manera se mezclaron los roles con las apetencias políticas y las convicciones del peronismo del departamento", analizó la candidata. "Ese mix de que yo quiero el poder, de no me importa cómo, con quien lo llevo", dijo.

"Derrapamos en esta situación donde hoy hay muchos candidatos del justicialismo en Rawson, todos somos peronismo que veníamos de la misma cantera, hoy todos separados con distintas posiciones. Lo bueno es que de este abanico de opciones le va a permitir al rawsino de alguna manera elegir, lo va a tener que pensar mucho", manifestó Pérez.

"Hay que ordenar el tema de la recolección de residuos, la limpieza y la iluminación; esto es lo más importante, uno ya tiene que ir con una planificación y nosotros la tenemos por supuesto para ver cómo de alguna manera este monstruo de Rawson", manifestó la candidata. "Hace 20 años atrás habían 87 villas y barrios, hoy tenés el doble , 160 y cada vez se vienen entrenando más barrio mas villas", detalló.

Además destacó en ese sentido que hay "lugares donde llevan años y nunca les llegó el agua. Siglo 21, no podemos estar viviendo de esa manera. El que se siente se tiene que calentar por eso, por la gente".



