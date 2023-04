De Uñac, para la oposición: 'Si el cambio es por una mirada municipalista, es un atraso'

Por la mañana de este lunes 24 de abril Sergio Uñac pasó por Banda Ancha para un imperdible mano a mano con Daniel Tejada. De esta entrevista se desprendieron múltiples declaraciones destacables. Entre ellas se encuentra un mensajes de la máxima autoridad provincial para sus opositores que piden un cambio. 'Si el cambio es por una mirada municipalista, es un atraso', opinó.

El actual gobernador de la provincia pasó por Canal 13 para tocar todos los temas más sensibles que se viven en la previa del esperado 14 de mayo. En ese sentido, el jefe de Estado Provincial se dirigió a los integrantes de la oposición que hay actualmente en San Juan.

'Hay que contestar que San Juan es la provincia que más invierte en obra pública. Si el recambio va a ser pasar a sólo brindar servicio por una mirada municipalista, es un retraso. La respuesta a eso podría ser que hoy San Juan tiene 2,9% de desocupación. Si el recambio va a ser para llenar el Estado, que tiene los mismos trabajadores que cuando yo llegué, de trabajadores porque la actividad privada no tracciona, es otro problema', expresó.

Siguiendo en el mismo tono, el entrevistado también le dedicó unas palabras a sus rivales dentro del mismo peronismo. Acerca de esto, puntualizó en la diferencia que existió con el control que se ejerció sobre la minería en la gestión anterior que tuvo la provincia y la actual.

'El cambio puede ser no defender la minería ¿qué escucharon decir de minería a los otros sectores? A un sector, que compite conmigo dentro del mismo frente, si lo escuché y le digo que yo he institucionalizado la minería. En San Juan se le exige a los que viene que inviertan, que generen empleo y que tengan apego a las leyes. Nada más, no se corre un ápice de estar tres exigencias', sentenció.