Renunciamiento de Fernández: "Si sirve para descomprimir algo, bienvenido sea"

Sergio Uñac, estuvo en un mano a mano en Banda Ancha. El candidato a gobernador del Frente San Juan por Todos, bajo la subagrupación "Vamos San Juan" habló sin filtros con Daniel Tejada sobre el paso al costado que dio el actual presidente Alberto Fernández para no ser nuevamente candidato al puesto que posee.

En sus declaraciones del pasado vienes, tras que Fernández expresará su decisión en las redes sociales, Uñac señaló que podría considerarse un alivio su acto. A ello añadió que él lo que señaló fue que 'a las decisiones personales solamente hay que respetarlas y no interpretarlas. Es una decisión personal, no puedo opinar porque vaya a saber las motivaciones que tuvo y que lo llevaron a hacer eso'. En medio de un complicado panorama político, no dejo de lado mencionar que existen tensiones en el Frente de Todos, pero aseveró que lo mismo sucede con los diferentes frentes.

'Yo no he hablado con él (Fernández) después de esto y no participé tampoco de la reunión del viernes en el PJ porque estaba recorriendo Rawson. Pero no lo sé, sí sirve para descomprimir, bienvenido sea' destacó el gobernador en este medio. Además, añadió 'las candidaturas nacionales se presentan el 24 de junio, lo hizo un poco antes, pero espero que sirva'. En esta línea, consideró 'me parece que es una actitud valorable, porque se podría haber quedado y presentarse, porque constitucionalmente está habilitado para hacerlo. Pero tomó una decisión personal'.

En cuanto a los potenciales sucesores a encabezar listas como presidente, explicó que no le cabe duda que habrá varias figuras y fue categórico al decir que debe haber alguien del interior. En su explicación dijo que debe haber alguien de las provincias del interior 'porqué nosotros conocemos la economía real, somos los que estamos en el interior'. En su argumentación, detalló que muchos creen que todo se resuelve en Buenos Aires y alrededores 'pero cuando tienes una visión y una formación distinta, cuando te has formado mirando cuál es qué es una economía regional, es cuando estás entendiendo'. Sobre este punto sumó 'si vas a decir no a la minería, está muy bien, pero sé coherente y viví conforme a esa expresión. Ahí tenés que devolver el auto, el reloj, el teléfono, el electrodoméstico, el avión, la silla, el tenedor. Si es no la minería, lo pongamos en ese contexto'.

Ante la pregunta si es factible que los gobernadores tengan unidad en esa fórmula, no dudo al mencionar 'yo creo que sí. Estuvo Carlos Menem, estuvo en Néstor Kirchner, hace mucho que no se ve, podés compartir o no. Pero fueron gestiones que se desarrollaron con firmeza porque tenían una visión global del país'. Del mismo modo, dijo de manera contundente 'ellos sabían que el país se construye desde el interior y va hacia la Capital, y no viceversa'. Por este motivo, añadió, 'creo que los gobernadores vamos a tener un espacio, lo que pasa es que los gobernadores estamos todos con calendarios electorales. Terminado eso seguro vamos a tener mucho para aportar'.

En caso de que la propuesta para una candidatura nacional golpee su puerta, no dio una respuesta contundente, solo indicó 'yo tengo obligaciones en San Juan hasta el 14 de mayo'.