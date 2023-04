Fabian Martín: 'A donde vamos la gente dice que quiere un cambio'

Fabian Martín, candidato a vicegobernador por el Frente Unidos por San Juan, bajo la subagrupación Cambia San Juan, llegó a Banda Ancha para dar a conocer su visión sobre la actualidad nacional, sus propuestas y su camino como actual intendente de Rivadavia.

De este modo Martín explicó que en este momento, hay un complicada situación a nivel país y afecta a la provincia. 'Estamos en una campaña que estamos tocando la recta final y estamos recorriendo junto a Marcelo y nuestro equipo a la provincia' expresó Martín. A su vez dijo 'donde vamos nos expresan que van a votar por el cambio. Esto pasa porque hay una saturación. Mucha gente tiene muchas expectativas por lo que se viene'.

En sus palabras sumó 'nos hemos preparado para este momento. Nos hemos preparado para gobernar, tenemos a diario charlas con nuestros equipos técnicos y queremos que los sanjuaninos sepan cuáles son las ideas'.

Si bien el oficialismo en varias ocasiones señaló que la oposición no da propuestas concretas, el actual intendente de Rivadavia aludió 'con Marcelo vamos a hacer esta presentación, vamos a ir mostrando las distintas áreas'. Además declaró 'nos hemos preparado, no somos improvisados, tenemos experiencia. Sí bien nunca hemos gobernado la provincia, hemos gobernado departamentos importantes como Santa Lucía y Rivadavia'. En este sentido dijo 'no somos un salto al vacío, no somos improvisados'.

Respecto a la fecha de las elecciones mencionó 'estamos entusiasmados con las elecciones del 14 de mayo y con la posibilidad de que el 10 de diciembre de la mano de Marcelo Orrego, vamos a gobernar San Juan'. En este punto consideró que se vienen años complicados y lo que ellos buscan es ayudar a los emprendedores, apoyar a las empresas privadas y modificar lo impositivo y laboral. Sin embargo, aclaró que para que todo vaya en línea, debe haber un cambio a nivel nacional y señaló que tienen chances de que el próximo mandatario o mandataria sea de su espacio.

En uno de sus puntos señaló que ve que hay un camino recorrido por el actual gobierno a destacar, pero hay muchas para mejorar. En esto apuntó al turismo y su deseo de que la Fiesta Nacional del Sol sea más austera.

Fabián Martín, no puede repetir mandato como intendente y en este marco mencionó 'siempre he trabajado políticamente en Rivadavia, hoy al salir a la provincia me siento un poco extraño pero son etapas que se van cumpliendo y hay que asumir otras responsabilidades'. Sobre los candidatos en su departamento señaló 'nosotros llevamos cinco candidatos del espacio, algunos son de nuestro equipo político yo no tengo preferencia'.

Para finalizar dijo 'veremos que resuelve la gente y entendemos que nosotros hemos hecho una transformación muy importante en Rivadavia'.