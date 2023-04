Baistrocchi contra los opositores: "Colombo y Laciar fueron candidatos con Cristina Kirchner"

El intendente de Capital, candidato a renovar el cargo el próximo 14 de mayo, Emilio Baistrocchi, se refirió en el programa Banda Ancha a la campaña política y las críticas que recibe habitualmente.

Consultado sobre cuánto influye la situación política a nivel nacional en cómo se está trabajando en la campaña provincial y en Capital puntualmente, Baistrocchi destacó que no hay mucho reclamo de la gente o no hay asociación de la gente de su trabajo con desacuerdos con la gestión nacional o el Kirchnerismo.

En cambio cuando se refirió a los candidatos de la oposición destacó : "la otra vez leía a un candidato que ha sido candidato Kirchnerista tildarnos a nosotros de Kirchneristas, es algo muy loco. Hoy Cada uno utiliza las herramientas que tiene en mano sino tiene que mostrar, sino tiene propuestas, gestión. Trata de hacer ese emparentamiento, cuando en la boleta ellos llevaron también a esos candidatos",

"Rodolfo Colombo y Susana Laciar en 2007 fueron candidatos junto con Cristina Fernández de Kirchner, en esos casos hay que tener memoria, hay que tener conducta", remarcó Baistrocchi.

Fue más allá en otra referencia: “Hay otros que saben que el público se renueva y no importa lo que has hecho antes entonces siempre vas a tener la oportunidad de hacer algo diferente”. Está bien porque estamos en una sociedad donde todo eso está normalizado, hoy están acá, mañana allá, “pero ese no es mi caso”, aclaró el intendente de la Capital.