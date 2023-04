El amigo de Alberto Fernández vino a San Juan para apoyar a Sergio Uñac

Claudio Ferreño es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente del Bloque Frente de Todos. Estuvo de visita en San Juan y en una entrevista que brindó en Banda Ancha este jueves manifestó su apoyo a la figura del actual Gobernador Sergio Uñac para estas elecciones del 14 de Mayo.

Pero además Ferreño habló de los vaivenes de la relación de Alberto Fernández con CFK y Sergio Massa: "están bien". Además, un duro pase de factura del albertismo para Martín Guzmán

Sobre el motivo de su visita dijo que "vinimos a dar una charla a los compañeros del partido Patria acá en San Juan. Venimos también a brindarle nuestro apoyo, como lo hace el partido, al Gobernador para las próximas elecciones que se van a dar en San Juan".

"Estamos celebrando que se dirima una interna aquí en San Juan con dos compañeros; el ex gobernador Gioja, que nadie puede decir nada porque lo respetamos por su trayectoria, por lo que fue y por lo que es ahora", manifestó el legislador. Y sobre el apoyo al actual Gobernador, dijo que "creo que Uñac es una figura joven dentro del Peronismo, en la Argentina. Hoy me preguntaban si puede ser presidente Uñac, uno de los candidatos, dije por qué no".

"Uñac es un excelente gobernador. Creo que está llevando bien la provincia y tiene una buena relación con el gobierno nacional", expresó Fereño.





Los vaivenes de la relación de Alberto con CFK y Massa: "están bien"

Sobre la relación del actual Presidente con Cristina Fernández de Kirchner, Ferreño contó que "están hablando, ayer estuvieron hablando por este tema del dólar. Estuvo no bien (la relación entre ambos), pero ahora sí".

En cuánto al actual ministro de Economía de la Nación, el legislador manifestó que "Massa es un compañero, lo conozco de muchísimos años, todos somos complicados en algún momento. Pero hay que reconocer se puso al hombro algo bastante pesado y dentro de todo lo está llevando bien, salvo por estas corridas de los especuladores de siempre que quisieron desestabilizar este gobierno y no pudieron porque el Gobierno tiene reservas, está fuerte y estamos unidos".



El duro pase de factura del albertismo para Martín Guzmán

Finalmente, en otro tramo de la entrevista, Ferreño se refirió a la renuncia del anterior ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que ocurrió en julio del 2022.

"En todos los gobiernos siempre hubo muchas equivocaciones. Yo creo que no hubo una equivocación, sino una falta de comprensión con lo que se estaba haciendo con el Fondo Monetario Internacional", expresó.

"Si nosotros hubiéramos tenido las reservas suficientes para pagarles al FMI y decirles 'muchas gracias, no vuelvan más'; lo hubiesen hecho, como lo hizo Néstor Kirchner en su momento. La plata no la teníamos y por eso seguimos con el Fondo Monetario Internacional", siguió relatando. "Algunos compañeros no lo entendieron a eso y fue muy complicada la situación, yo hubiera hecho otra cosa. Hubo muchas cosas que dañaron al gobierno, que quizás los compañeros no se dieron cuenta".

Acerca de la renuncia de Guzmán el legislador sostuvo que "yo creo que fue inoportuna; se estaba hablando de su salida y de un día para el otro dijo acá me voy, me parece que no estuvo bien. Debía esperar. No fue correspondido Alberto con la manera en que el bancaba a Guzmán".