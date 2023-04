La crisis nacional se filtró en las campañas de Uñac, Gioja y Orrego

La presentación del Informe de Impacto Ambiental del histórico proyecto Hualilán fue una muy buena noticia para la provincia. Implica inversión y generación de puestos de trabajo. Sin embargo, el contexto económico nacional condiciona la velocidad con que se puedan concretar esta y las otras minas en carpeta: Josemaría y Los Azules. ¿Es una aclaración obvia? Sí. ¿Es necesario hacerla? Sin duda.

El propio Sergio Uñac mencionó el delicadísimo momento que atraviesa la Argentina este miércoles, junto a los ejecutivos de Golden Mining. El gobernador ponderó la capacidad de San Juan para entusiasmar a los inversores a pesar de los vaivenes de la economía nacional. No se puede esconder lo que está a la vista de todos y todas.

También esbozó un reconocimiento de la malaria el diputado nacional José Luis Gioja el pasado martes en Paren las Rotativas. Con una media sonrisa justificó los desaciertos de Alberto Fernández en su condición de 'porteño'.

Sin dar más nombres, señaló los antecedentes. Nunca un presidente oriundo de la Ciudad Autónoma pudo terminar bien. Le pasó a Fernando De la Rúa, después a Mauricio Macri. 'Son muy buenos para las operaciones políticas', destacó Gioja. Pero nada más.

El exgobernador que intentará volver al poder en las elecciones del 14 de mayo se mostró entusiasmado igualmente. 'Hay 2023', dijo rememorando aquella consigna de hace cuatro años, cuando el peronismo logró rearmarse y derrotar a Cambiemos.

Hay una gran diferencia entre este y aquel momento. Hoy el Frente de Todos carga con el justificado malestar social por la asfixia económica.

Es ahí donde emerge con potencia la alternativa de Marcelo Orrego y Fabián Martín. Esa es su fortaleza: así como tuvieron que cargar con la mochila de Macri en 2019, hoy pueden exprimir al máximo los desaciertos del gobierno nacional.

El paso siguiente es imputarles a Uñac y a Gioja ser copartícipes en este desaguisado. La campaña se planteó en estos términos desde el arranque pero en los últimos diez días hubo un refuerzo inesperado, al compás de la corrida cambiaria.

Orrego tambié tiene un flanco de ataque y es el que apuntó Uñac en su mensaje anual en la apertura de sesiones legislativas. El gobernador advirtió el costo que podría tener dar un 'salto al vacío'. Este miércoles el orreguismo empezó a mostrar su plan para llevar certidumbre. Más allá de los colores políticos, en este tembladeral es lógico que el votante busque dar pasos en firme.

'Nos hemos preparado, no somos improvisados', dijo Martín en Banda Ancha. Incluso lo repitió, con la clara intención de fijar la idea. Es el mensaje que están llevando a cada rincón. Habló de fortalecer el empleo privado, reducir los gastos y también la presión tributaria. Sin embargo, mucho de eso dependería del contexto nacional.

Martín no esquivó el planteo periodístico. Le toque a quien le toque administrar la provincia entre 2023 y 2027, debe saber que enfrentará tiempos difíciles. Por eso la versión local de Juntos por el Cambio cuenta con que habrá un giro de 180 grados, que la Casa Rosada pasará a la oposición.

Ese es el combo que están ofreciendo en las caminatas, en cada contacto cara a cara con los vecinos. Cambio completo. Borrón y cuenta nueva. Que la ola nacional adversa para el Frente de Todos le cueste la reelección a Uñac y el regreso a Gioja. Que la única alternativa al peronismo es Orrego.

¿Cuánto influye lo nacional en el voto sanjuanino, cuando faltan solamente 17 días para ir a las urnas? Es difícil saberlo. El nuevo sistema electoral SIPAD que revivió la Ley de Lemas dificulta las predicciones.

Como se reveló en esta misma columna, Uñac entiende que debió adelantar todavía más los comicios. No cuenta con que habrá una mejoría sensible de la economía en los meses venideros. Una importante figura del giojismo hizo el mismo diagnóstico, aún si saber que estaba coincidiendo con el gobernador. Nadie augura un repunte de la gestión albertista.

No debería llamar la atención entonces que Uñac saque chapa con el 'modelo San Juan' y presente a la provincia como una excepción en el mapa argentino: conserva el equilibrio fiscal y atrae inversiones mineras de alto impacto, a pesar de los contratiempos.

Tampoco debería sorprender que Gioja apele al recuerdo de sus 12 años de gestión. De uno y otro lado, el peronismo local pone sobre la mesa lo que hizo, esta vez sin atarse a ninguna figura nacional como antaño. No hubo ni habrá saludos grabados. Ni señalamientos de ninguna naturaleza. Apenas una visita protocolar y fugaz de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, este viernes para inaugurar el nuevo Hospital de Jáchal.

Para Orrego -como para el resto de la oposición- se presenta una oportunidad histórica. Nunca antes en los últimos 20 años estuvieron tan parejos. No hace falta que lo diga una encuesta. En realidad hay un festival de sondeos con información contradictoria. No vale la pena mencionarlos. Simplemente basta recordar el final cabeza a cabeza de 2021 como punto de partida para esta cita electoral.

De todas formas, Orrego parece haber entendido que podría no alcanzarle. Podría no ser suficiente montarse en la ola nacional para contrarrestar a la dupla peronista que terminará sumándose votos con reciprocidad. El diputado nacional y exintendente de Santa Lucía debe mostrarse como un gobernador factible. No solo ganador de un comicio, sino apto para asumir la conducción en tiempos tormentosos. Posiblemente esa sea la apuesta en la recta final.



JAQUE MATE