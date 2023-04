Análisis de un Kirchnerista sanjuanino: 'Nosotros damos la vida por Cristina presidenta'

El Diputado Provincial Horacio Quiroga analizó en el programa Banda Ancha el discurso de la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández, pronunciado en la Univesidad de la Plata este jueves.

Destacó que "siento orgullo y alivio por tener una conducción con la claridad conceptual que tiene Cristina". "Fue un modo ejemplar como nos dijo que atendamos de una vez por todas el problema que tenemos en Argentina".

"Nosotros damos la vida por Cristina Presidenta", dijo Quiroga, a la vez que reconoció que fue cruda para con nosotros mismos". Destacó la frase : "el bastón del mariscal no es para revolearlo", que pronunció la Vicepresidenta.

Sobre las posibilidades dentro del frente con vistas a las definiciones de candidatos a Presidente, el Diputado Provincial está de acuerdo con que hay dos figuras en pugna: las PASO o Consenso. "Cristina debe tener escenarios posibles ya armados", se explayó.

También consideró que "no se le puede hacer una PASO a Cristina, no es conducente, ¿que tenemos en el Frente de Todos como alternativa a Cristina?", preguntó. Rematando que: "si ella no es la candidata es mucho más difícil ordenar el Frente de Todos.