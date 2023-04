En su nuevo análisis semanal de política internacional en Banda Ancha, el reconocido politólogo y docente de la UNSJ, Sergio Guzmán hizo referencia a un episodio que sin dudas causó mucho asombro: en pleno conflicto armado, Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este marco también destacó que "Estados Unidos y Rusia no han roto relaciones diplomáticas, Ucrania es el pato de la boda".

"Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es uno de los dos organismos máximos de Naciones Unidas, que es la organización máxima que se establece post Segunda Guerra Mundial", comenzó explicando el investigador.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reunido en la sede de la ONU en Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado/Archivo)



"Al Consejo de Seguridad lo componen 15 miembros, 10 de ellos no son miembros permanentes, pero ocupan una función por períodos de dos años y con un criterio rotativo en el mundo", detalló Guzmán.

Y el politólogo continuó explicando diciendo que "hay 5 países que sí son miembros permanentes, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. Estos 5 países que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se van a distribuir el mapa de decisiones del mundo".

Representante de Rusia ante las Naciones Unidas, el embajador Vassily Nebenzia.

"Con esta característica, de que son los miembros permanentes, no solo van a estar siempre en este organismo, si no que a su vez cuentan con un privilegio extraordinario que no tiene ningún otro país en el mundo, que es el derecho de veto; neutralizar, anular, no estar de acuerdo con alguna decisión y por más que haya unanimidad si a alguno de esos 5 miembros se les ocurre vetar una decisión es viable y se puede hacer", detalló el docente.

"EE.UU. y Rusia no han roto relaciones diplomáticas, Ucrania es el pato de la boda"

"Estados Unidos y Rusia no han roto relaciones diplomáticas. Tienen sus embajadores, en sus sedes diplomáticas, sus consulados, tienen dinámicas charlas entre ellos", comenzó explicando Guzmán.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"Por más berrinche que se haga desde Ucrania ahora, Zelensky y sus funcionarios, es una muestra más en términos prácticos de que Ucrania es el pato de la boda que alguien debe pagar y lo va a pagar su pueblo, se va a desmembrar esto", dijo el politólogo.

"Lejos están las verdaderas potencias, ver a una Rusia en condiciones de rendición y perdida y vuelta a tasa tranquilamente", analizó.

Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba

"¿En serio alguien piensa que con el arsenal nuclear de Rusia se va a volver a sus casas pacíficamente como un perdedor?, mirando la historia reciente nadie que haya intentado penetrar en el territorio ruso ha tenido éxito", manifestó Guzmán.

El análisis completo sobre este punto, en el video colocado a continuación: