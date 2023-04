Mariconda: "¿Qué pasa en Desarrollo y Libertad que las principales figuras no han puesto su cara en esta elección?"

Federica Mariconda es candidata a Vicegobernadora de Evolución Liberal dentro de Unidos por San Juan. Este miércoles mantuvo una entrevista en Banda Ancha en el marco de la campaña política de las próximas elecciones del 14 de mayo.

Mariconda sostuvo que "de una parte del espacio libertario de San Juan instalan esta disputa, nosotros sinceramente no hemos querido entrar. Creemos que hay otros temas de los que hay que tratar, preocuparnos".

"No queremos pelearnos, si tenemos que usar un leoncito, otro leoncito, me parece sinceramente que es subestimar el momento en el que estamos", dijo también.

"Han sido referentes que han estado juntos en una misma mesa, Sergio Vallejo con ellos. Sergio Vallejo después entiende de que su lugar es en el Frente Unidos por San Juan porque entiende que ahí hay vocación de ser la verdadera oposición y ahí surge un enojo", manifestó.

"Ellos van a Tribunal Electoral y nos impiden usar algunos símbolos, pero podemos usar perfectamente otro muy parecido y esto lleva un desgaste. Desgaste no solo en dinero que es muchísimo porque son folletos, son banners en diarios digitales, carteles en la calle, de toda la provincia. Es un desgaste de energía y dinero, y nos encantaría ocupar este tiempo en otras cosas".

"Desarrollo y Libertad, ¿qué pasa en ese espacio que las principales figuras no han puesto su cara en estas elecciones?, ¿desestiman una elección provincial? estamos hablando de Martín Turcumán, los Avelín, ¿por que no están ellos? no lo sé, habría que preguntarles a ellos. No han puesto su nombre y sus caras", sostuvo la candidata.

"Yo creo que Milei va a ser muy cuidadoso, de si viene a qué se presta también", dijo.

Además se refirió al mensaje anual del Gobernador que ocurrió este martes en la Cámara de Diputados: "en propaganda política está también instalar el miedo, eso es un recurso a veces en campaña. Es un punto claro que el Gobernador intenta decir 'cuidado, cuidado con lo que intenta venir' y yo me preguntó 'que es estar cos pies en la tierra según su lógica'", dijo Mariconda.

Mirá la entrevista completa al principio de la nota.