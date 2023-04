Tejadato: Más preocupados que el gobernador

El Tejadato de este jueves 6 de abril develó quiénes son los más preocupados por la impugnación de la candidatura de Sergio Uñac. Los protagonistas centrales, lógicamente, fueron el gobernador y el diputado nacional José Luis Gioja.

Uñac tuvo que enfrentar cuatro impugnaciones de la oposición ante el Tribunal Electoral, entendiendo los demandantes que el gobernador está impedido de buscar otro mandato consecutivo, en los términos del artículo 175 de la Constitución Provincial. La autoridad electoral denegó las cuatro presentaciones. Consideró que la Carta Magna lo habilita plenamente.

Pero la batalla no se agotó ahí. Ya llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal tendrá que sentar posición acerca de si corresponde o no la nueva candidatura de Uñac. El diputado Gioja, que intenta regresar al Poder Ejecutivo, dijo en Banda Ancha que su rival interno no está habilitado para postularse. Sin embargo el espacio que lidera Gioja no hizo ninguna presentación en este sentido.

Por primera vez y en estricto off the record un altísima fuente del giojismo reconoció que la eventual 'proscripción' de Uñac hoy le preocupa más al giojismo que al uñaquismo. Es una forma de decir, obviamente: al uñaquismo lo pondría en aprietos quedarse sin candidato sobre la hora. Pero no deja de ser un dolor de cabeza para el espacio San Juan Vuelve.

¿Por qué? Porque hay Ley de Lemas y la sumatoria de votos será crucial para hacerle frente al retador que es Marcelo Orrego. Por eso al giojismo no le resulta indiferente que Uñac sea candidato o no pueda serlo. Entienden en el giojismo que pueden ganar la compulsa interna y quedarse con el voto que reúna el gobernador. Para ello, tiene que llegar en condiciones de competir el 14 de mayo.

Para conocer más detalles, mirá el video inserto en esta nota.