Gattoni: "Hay una manifiesta persecución, una intención de sacarlo a Uñac de la cancha"

Este jueves pasó por Banda Ancha el vicegobernador Roberto Gattoni, quien generó una reflexión sobre lo acontecido esta semana, puntualmente este 9 de mayo que fue histórico. En este sentido, señaló ‘todavía no salimos totalmente de la sorpresa, por lo inoportuno de esta cautelar’.

En un mano a mano con Canal 13, el presidente de la Cámara de Diputados explicó que ‘la resolución ha golpeado de la misma manera a todos los sectores. Todos han salido a criticar la oportunidad del fallo porque suspender una elección a cuatro días de las elecciones realmente es inoportuno’.

A la vez, añadió, ‘no han tenido en cuenta todo el esfuerzo económico, todo el esfuerzo humano que han hecho todas las agrupaciones’.

Según Gattoni, el Gobernador Uñac acató, ‘no hacemos juicio de valor, solo manifestamos nuestro desagrado, pero vamos a acatar, vamos a cumplir lo que la resolución ha dejado’. En este sentido, reforzó que las elecciones serán el domingo y que solo han suspendido las elecciones de gobernador. Por lo que para él, Uñac no quedó inhabilitado para candidatearse, sino que hay posibilidades aún.

‘Yo creo que desde la oposición y desde la subagrupación que lidera Gioja genera una persecución para sacar a Uñac fuera de la cancha y no dejarlo competir’ dijo el funcionario. En la misma línea aludió ‘no tienen argumentos’.

En este sentido explicó que Gioja se queja pero fue él quien solicitó la modificación para generar la segunda reelección del poder ejecutivo ‘en ese momento dijo que esto no afecta las instituciones el poder Ejecutivo es unipersonal’. Además añadió que su compañero de fórmula, es decir Fabian Gramajo, señaló hace menos de un mes que Uñac estaba habilitado.

‘Orrego no hace propuestas. La información desdibujada de Rodríguez Larreta inducida por Orrego, donde dicen que San Juan es una provincia detenida en el tiempo, es una falta de respeto para los sanjuaninos’ expresó. Del mismo modo, agregó "Orrego plantea cuestiones que son exógenas a un candidato a gobernador". Para finalizar dijo: "Tengo 67 años y no me quita el sueño el 11 de diciembre".