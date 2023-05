Lo sucedido este histórico martes 9 de mayo fue como encarar la curva a toda velocidad, salir airoso y volcar en la recta. No tiene sentido, pero puede pasar. La metáfora automovilística -con permiso del autor- permite comprender el impacto que sintió todo el tablero político sanjuanino tras el repentino fallo de la Corte Suprema. ¿Qué puede 'malir sal'?, dirían los chicos en la jerga de los memes.

La campaña que este jueves tendrá su punto final antes de la veda había transcurrido bajo control, con cruces medidos y algún chispazo circunstancial pero nada más. La suerte parecía echada. Sin embargo, sucedió un hecho traumático que sacudió a todo el escenario. Sus consecuencias resultan impredecibles. Mucho más aún, por haber ocurrido sobre la hora del comicio.

Sergio Uñac dejó crecer la expectativa por su reacción. Retuvo su discurso hasta el día siguiente del fallo supremo y lo formateó para dos públicos distintos. Primero fue la cadena oficial de radio y televisión, para toda la provincia. Luego fue la arenga en el Partido Justicialista, para los militantes.

El sentido fue el mismo: acusó a la Corte de 'faltarle el respeto' a los sanjuaninos y confirmó su candidatura hasta las últimas consecuencias. No se baja.

Sottovoce y no tanto, la oposición reconoció que el fallo cautelar de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda podría victimizar a Uñac y favorecerlo en cierto sector del electorado. El gobernador eligió ese lugar con una frase encendida que se convirtió en título: '¡Yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen de la candidatura si quieren!'.

La elección de este domingo llegará con una particularidad nunca vista desde el regreso de la democracia al menos: se votará todas las categorías menos gobernador y vice. Pero las boletas sí incluirán estas fórmulas, porque ya estaban impresas de ese modo. Entonces los nombres de Uñac, José Luis Gioja, Marcelo Orrego y el resto seguirán traccionando virtualmente a sus listas.

Los candidatos a gobernador no entrarán en el cómputo, pero de alguna manera influirán en el cuarto oscuro, aún sin competir. Toda una rareza orgullosamente argentina. Y sanjuanina. Digna de patentamiento por su originalidad.

Los candidatos a intendente apostaron fuerte al efecto arrastre que pudiera brindarles su respectivo candidato a gobernador. Por eso en la víspera de este cierre de campaña muchos pedían -imploraban- que no se promueva el corte de boleta Que nadie hable de desechar la primera sección donde aparecen los nombres hoy impedidos.

Eso dependerá de cuánto haya penetrado en la ciudadanía la modalidad arrevesada que hoy le toca practicar. ¿Quién logró entender cómo se votará este domingo, contando desde la Ley de Lemas hasta el fallo de la Corte Suprema? ¿Cuántos electores llegarán a la escuela totalmente desorientados? Puntos suspensivos.

El freno de la elección para gobernador y vice será relativo también, en cuanto a la lectura política de los guarismos finales. 'Si a nosotros nos va bien, le va bien a Sergio', reflexionó hace apenas unas horas un alto dirigente municipal. Efectivamente, un parámetro para medir a Uñac con Gioja y Orrego será anotar cuántos municipios logró ganar con candidatos propios.

La misma vara sirve para evaluar el rendimiento de cualquiera de los tres, a modo de encuesta. El éxito o el fracaso de los candidatos a intendente será traspolado directamente al éxito o el fracaso de los aspirantes a la gobernación. Tal vez será una simplificación excesiva, porque la elección se vio totalmente distorsionada debido a la exclusión de las cabezas de lista. Pero así están las cosas.

Entonces este domingo 14 de mayo habrá ganadores y perdedores en cada uno de los 19 departamentos. Al cierre de la velada cada uno hará su propia lectura e intentará presentar del modo más conveniente los resultados. Para el uñaquismo, retener los municipios propios y tal vez sumar alguno por ahí le serviría para consolidar la idea de la proscripción. Dirán que al gobernador no lo dejan competir porque gana.

Esta afirmación será altamente discutida, porque las realidades municipales pueden escaparse de la cuestión provincial. O no. Difícilmente haya consenso al respecto. Entonces habrá tironeo por los datos para interpretarlos en uno u otro sentido. Los derrotados saldrán a decir que esta conmoción institucional los perjudicó. Que la confusión ciudadana distorsionó la voluntad popular. Será una guerra dialéctica sin fin.

Ese fue el principal efecto del fallo supremo: este 14 de mayo no habrá terminado la pulseada política. El comicio se verá reducido a una batalla, una posta electoral para la pelea de fondo. Los resultados se pondrán al servicio de esa disputa mayor que todavía no tiene fecha de vencimiento.

En las últimas horas, en conversaciones reservadas, los dirigentes departamentales se mostraron desconcertados. Los pronósticos previos, que ya eran difusos, se volvieron todavía más indescifrables. ¿Cómo interpretará el electorado de cada municipio lo sucedido esta semana? ¿Saldrá favorecido el uñaquismo como víctima de una persecución judicial? ¿O saldrá perjudicado por la serie de cuestionamientos públicos que llegaron hasta Buenos Aires?

Frente a este manojo de interrogantes el domingo habrá indicios. El voto siempre fue el gran ordenador.



JAQUE MATE