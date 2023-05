Cinco claves para entender el domingo histórico

Esta debe ser la veda más atípica de los 40 años de democracia. No se podrá hacer actos de campaña y se suspenderá toda publicidad política en medios de comunicación tradicionales, como marca la ley, pero será apenas un paréntesis. Brevísimo. La antesala de un domingo histórico que debía definir al próximo gobierno pero se quedará a mitad de camino, por el fallo cautelar de la Corte Suprema. Marche un GPS en cinco claves para entender a qué se enfrenta San Juan.

1- Sigue la campaña. Debido a la incertidumbre por la intervención judicial se extenderá la campaña política indefinidamente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene plazos para resolver la cuestión de fondo, es decir, si Sergio Uñac puede ser candidato a gobernador nuevamente o no. Los más optimistas estiman que ese fallo podría demorar alrededor de un mes. Recién entonces se podrá instruir al Tribunal Electoral de San Juan para que retome el calendario electoral, ordene la reimpresión de boletas, de padrones y todo el dispositivo necesario para movilizar a los más de 603.000 sanjuaninos y sanjuaninas habilitados para votar. ¿Podría coincidir con la primaria presidencial el 13 de agosto?

2- Tres en el podio. Aunque no se votará por gobernador y vice, igualmente habrá una posta potente este domingo que arrojará una tabla de posiciones. A través del escrutinio de diputados proporcionales y departamentales e intendentes y concejales, quedará conformado el podio del primero, el segundo y el tercero a nivel provincial. No solo eso. También se podrá advertir cuál fue la distancia real entre uno y otro. Si hay o no una ventaja considerable. O si la paridad deja final abierto para el comicio que falta.

Este 14 de mayo habrá una encuesta real, inapelable. Se sabrá cuántas boletas sumó cada espacio político. Será también la foto del momento. Si esa tendencia se mantendrá en el tiempo o sufrirá alteraciones, dependerá también de cuánto demore la Corte Suprema en expedirse. En el medio habrá nuevamente negociación salarial y una cantidad de vicisitudes impredecibles.

3- Intendentes primero. En los municipios sí habrá veredicto final y definitivo. Sin primarias, esta elección revelará a los ganadores y a los perdedores al finalizar la jornada. Inmediatamente después comenzará una transición eterna de siete meses, hasta la entrega del poder el 10 de diciembre, salvo en los casos de intendentes reelectos.

Cada departamento tendrá su propia lectura, pero los del Gran San Juan se llevarán la mayor atención por dos motivos. El primero, porque aquí se concentra el mayor porcentaje de votantes de la provincia y por lo tanto marcan tendencia. La segunda razón es la disputa por el liderazgo territorial.

En Capital Emilio Baistrocchi se someterá a un plebiscito con retadores internos y opositores. En Rawson el peronismo intentará retener el poder pero los aspirantes son tantos que jamás será igual la victoria de uno que la del otro. En Chimbas Fabián Gramajo se jugará a retener la Intendencia con Daniela Rodríguez frente a los candidatos uñaquistas que intentarán cobrarle el pase con José Luis Gioja.

Párrafo aparte para Rivadavia y Santa Lucía. En el primero, Fabián Martín buscará defender el municipio con un escuadrón de herederos frente a una selección de pesos pesados del peronismo. Para Juntos por el Cambio es un distrito clave porque sintetiza el modelo que pretenden llevar a la provincia. Para el PJ, lograr una victoria allí sería un batacazo.

En Santa Lucía el intendente Juan José Orrego enfrentará su propio plebiscito, con el peso de ganar o ganar. Es la tierra de su hermano, Marcelo. La campaña a gobernador que sigue adelante no podría sangrar ahí, justamente. Los números serán analizados minuciosamente de uno y otro lado de la grieta para sacar conclusiones y anticipar escenarios futuros.

4- Fecha incierta. La incertidumbre judicial implica desconocer cuándo se votará para gobernador y vice. Sin embargo se puede prever una superposición de este comicio con los nacionales. Incluso ya corrió la versión de una simultaneidad con las primarias presidenciales del 13 de agosto. De ser así, los candidatos más competitivos estarán atados a lo provincial y difícilmente podrían jugar a dos puntas, inscribiéndose por una banca en el Congreso. Sería impresentable ante la opinión pública que hicieran campaña para dos cargos distintos al mismo tiempo. Por otro lado, al coincidir la votación San Juan quedaría más expuesta a la ola que venga desde Buenos Aires.

5- El reemplazante. La Corte Suprema todavía no se expidió sobre el fondo de la cuestión. Uñac sigue siendo candidato, hasta que el máximo tribunal diga lo contrario. Puede ser ratificado pero Fiscalía de Estado detectó una postura explícita de los cortesanos que revela una tendencia previa. Estarían considerando que Uñac pretende un cuarto mandato. Es decir, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda podrían coincidir con el planteo opositor.

De confirmarse este criterio, habría que buscarle reemplazo a Uñac. No hay muchos nombres en condiciones de ponerse al hombro semejante candidatura. Hoy parece tabú hablar del tema, aunque algunos medios nacionales ya lanzaron hipótesis luego desmentidas desde San Juan. Entre los potenciales sucesores, uno ya integra la fórmula y tiene alta imagen positiva. El otro terminará su periodo como senador en diciembre y comparte apellido con el gobernador. Saque cada quien sus propias conclusiones.



JAQUE MATE