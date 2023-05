El lunes la Provincia enviará a la Corte Suprema los argumentos para sostener la candidatura de Uñac

Este viernes, vía telefónica, el Fiscal de Estado Jorge Alvo mantuvo una entrevista en Banda Ancha donde confirmó que el próximo lunes la Provincia enviará a la Corte Suprema los argumentos para sostener la candidatura de Uñac. Pero además, polémica: ni Uñac ni la Subagrupación Vamos tuvieron derecho a la defensa, explicó. "La Corte Suprema adelantó opinión: el juez no es imparcial ni independiente", dijo en otra parte de la entrevista.

"La Corte Suprema al dictar la cautelar ha requerido a la provincia el informe circunstanciado que prevé la ley de amparo nacional y en tal sentido vamos a contestar ese informe", dijo.

"En realidad el informe consiste en varias cuestiones. La primera es sostener el fallo del Tribunal Electoral, que consideramos que como organismo local es el propicio, adecuado, para interpretar la norma constitucional que está impugna; y a su vez en realidad consideramos no solamente apuntalarlo si no que el Tribunal Electoral en su fallo analizó cada una de las impugnaciones que formuló la agrupación liberal y lo sostuvo con sobrados fundamentos a los que nosotros vamos a sostener", analizó.

También Alvo sostuvo que "independientemente de eso hemos advertido algunas graves inconsistencias que no se como la corte lo va a poder sortear. La agrupación impugnante, al dictarse el fallo del Tribunal Electoral, le correspondía la instancia extraordinaria de la Corte local, esa instancia extraordinaria ellos lo saltan, van directamente a la Corte Suprema de Justicia y van en una acción declarativa de certeza contra la Provincia". Y luego dio detalles referidos a esta situación.

"Nos vamos a encontrar con que va a haber una sentencia posiblemente adversa en donde los derechos de ambos, tanto del ciudadano Sergio Uñac como de la Agrupación que lo nuclea están ausentes porque no les han permitido el derecho de defensa. Ese problema nosotros lo vamos a plantear y no sé cómo lo va a sortear la Corte porque lo que diga va a ser un escándalo jurídico" explicó.

En otro párrafo de la entrevista, Alvo detalló que "ellos (la Corte SUprema de Justicia) no tenían necesidad de decir que el Doctor Sergio Uñac va por un cuarto mandato adoptando el criterio del impugnante, porque el impugnante erróneamente sostiene que va por un cuarto mandato. La Corte lo toma como suyo y dice que va por un cuarto mandato, lo que significa que está adelantando opinión. Al adelantar opinión ya estamos hablando de que la Provincia iría a un debate judicial ante un juez que no es imparcial y no es independiente, por lo tanto también estaría conculcando esos derechos constitucionales consagrados y es motivo de recusación de los miembros de ese Tribunal". Y afirmó que "entre lunes y martes estaríamos haciendo esa presentación".

Mirá la entrevista completa en el video insertado al principio de la nota.