Gustavo Fernández: 'Creo que Uñac no podrá ser candidato y Gioja salió muy golpeado'

Este lunes, tras un domingo atípico, Gustavo Fernández llegó a Banda Ancha. El reciente diputado electo señaló lo referido a las elecciones de este 14 de mayo y lo venidero con el panorama de elecciones para gobernador.

Al comienzo no entendían bien lo que pasaba porque la carga de datos era muy lenta, pero al ver las planillas de los fiscales podían observar que el triunfo estaba del lado del Frente Unidos por San Juan. Sin embargo no había certezas de quien sería el o la intendente. Al tener el bunker de Emilio Baistrocchi cerca pudieron ver que no había fiesta, por lo que se dijeron a si mismos, 'por lo menos al oficialismo le ganamos', confesó Fernández. Tras unas horas lo supieron, Susana Laciar sería la primera intendenta de Capital. 'Estoy muy contento por ello,' señaló.

Si bien Susana, no era la figura más instalada, ella pegó un batacazo. Incluso Baistrocchi b reconoció de que en el mano a mano, ella sacó más votos. 'Susana ha sido la candidata más votada de la Ciudad Capital. Esto no es menor porque nosotros hemos hecho una crítica muy fuerte a la ley de lema' comentó el reciente electo diputado. En este punto aclaró 'Dignidad Ciudadana trabajó con Susana Laciar, igual que el bloquismo disidente'.

'En lo personal debo confesar que me sorprendió. Esto es porque en las encuestas mostraba una paridad mayor. Pero lo que se vio es un vuelco a la ciudadanía hasta Cambia a San Juan' mencionó el referente de Dignidad Ciudadana.

Sobre Rodolfo Colombo explicó que 'es un dirigente muy importante, no solamente para la Capital, sino también lo que es Cambia San Juan'. En la misma línea expresó que, él tiene mucha experiencia que es muy valiosa para la política sanjuanina y para el espacio. 'Va a ser un elemento importante para acompañar a Susana en la gestión, a través de los concejales que su espacio va a aportar' apuntó Fernández.

'Creo que Uñac no podrá ser candidato y Gioja salió muy golpeado' comentó respecto a las elecciones sin fecha para gobernador y la relación con las generadas este domingo. En esta línea confesó que estos comicios no son representativos de lo venidero. Aunque si dijo que la fortaleza del oficialismo estaba en los intendentes y que a ellos los beneficio que Uñac no estuviera como candidato.

'Podría haber sido un papelón histórico para Uñac, en el sentido de no solamente haber perdido la gobernación sino también por el corte de boletas que podría haber habido en muchos municipios' declaró el electo diputado.

'Los intendentes electos no tiene referencia de quién va a ser su gobernador, pero quedó claro que esto es un primer paso que las elecciones a gobernador' añadió. También remarcó que van a tener un desafío como legislador porque en la Cámara de Diputados no serán mayoría, pero quieren que primer el dialogo y el consenso para ser un oficialismo constructivo.