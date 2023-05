La nueva intendenta de Capital prometió gestionar sin "ah, pero... Baistrocchi"

Luego de ser electa como la nueva intendenta de Capital el último domingo, Susana Laciar pasó por Banda Ancha este miércoles para brindar una entrevista.

Laciar, quien deberá dejar su cargo como diputada nacional a raíz de resultar electa en este nuevo rol, prometió gestionar sin "ah, pero... Baistrocchi". Pero además, en otro fragmento de la entrevista hizo un análisis del resultado de las elecciones y sostuvo que "individualmente la lista de diputados proporcionales de Orrego sacó más votos que la de Uñac".

Laciar dijo que "cuando uno acepta un desafío lo acepta con un objetivo final" y manifestó que la Ley de Lemas era una "ley que para nosotros era dificultosa de explicar y que la gente entendiera".

Acerca de la transición larga y respetuosa con el actual intendente, Emilio Baistrocchi, la intendenta electa explicó que "el domingo mi celular explotó de llamadas, no tenía el celular del intendente, hasta que tuvimos la noticia de que él llamaba a conferencia de prensa. El lunes cuando veo, agendo los contactos, una de las llamadas perdidas que tenía era del intendente, le pedí disculpas por WhatsApp y hemos quedó ayer hablando telefónicamente, poder tener pronto una reunión para conocer, tener información, es intendente en ejercicio hasta el 10 de diciembre".

"Yo a partir del 10 de diciembre asumo, necesito información útil para los proyectos, equipos técnicos. Seguramente en esa reunión me brindará esa información que me está faltando", agregó Laciar.

"Seguro fue una confluencia de factores que llevaron a los vecinos a tomar esta decisión. Hay un cansancio y la posibilidad de dar oportunidad a un modelo distinto", dijo sobre el resultado de las elecciones.

"Ahora toca hacerse cargo. El 'ah, pero' de Alberto Fernández no va con nosotros. Cuando uno dice 'ah, pero', deslinda responsabilidad sobre uno y pone la responsabilidad en el otro. Hay que hacerse cargo y responsable, asumir el compromiso e ir haciendo las cosas. Yo lo hago con la sinceridad que me caracteriza, me conocen hace muchos años.

Finalmente, en el marco del resultado de las elecciones del domingo, la diputada nacional dijo que "individualmente la lista de diputados proporcionales de Orrego sacó más votos que la de Uñac".

Mirá la entrevista completa en el video insertado al principio de la nota.