Rodríguez: 'La intervención de Corte Suprema me recordó a un gobierno de facto'

La cautelar de la Corte Suprema que obligó a suspender parte de las elecciones en San Juan, generó una gran sorpresa en la provincia. No sólo provocó este efecto en la ciudadanía sino dentro del mismo ámbito político. Acerca de este aspecto la vicepresidenta del PJ mencionó que esta intervención le recordó 'a un gobierno de facto'.

Daniela Rodríguez, intendenta electa en Chimbas, pasó por Banda Ancha para referirse a distintos temas. En ese contexto contó cómo le impactó esta decisión que tomó el máximo tribunal de la República Argentina, frente a la realización del acto eleccionario en San Juan.

'La federalización de las provincias me sonó mucho, me hizo sentirme vulnerable como ciudadano, el desconocimiento de la autonomía de las provincias. Me hizo retrotraerme a la Argentina que sufrimos todos con los gobiernos de facto donde no había posibilidades de elegir, no había posibilidad de opinar y de tener una vida libre. Eso fue lo que sentí como ciudadano', expresó.

Dejando de lado momentáneamente sus sensaciones como ciudadana, Rodríguez también contó cómo afectó esto dentro de la política local. En ese sentido manifestó que fue un duro golpe que no les permitieran participar no sólo a los colegas de su partido, sino a sus contrincantes también.

'En la política es lo mismo, esa autonomía de la provincia que no es respetada y no podemos elegir nosotros. Hablo no sólo pensando en mi partido político, sino también en todos porque no es sólo un gran esfuerzo no sólo humano sino con los recursos económicos que cada partido tiene para esa jornada cívica. Todo sobre la hora sucedió, entonces creo que fue muy irrespetuoso. Me sentí muy vapuleada', manifestó.

Por último, la futura jefa comunal de Chimbas se animó a opinar sobre si Sergio Uñac puede o no puede ser candidato a gobernador nuevamente. Sobre esta consulta ella aseveró que estaban dadas todas las condiciones para que el actual gobernador fuera en busca de otros cuatro años al frente de la provincia.

'Creo que a esta altura estaban dadas todas las condiciones para que suceda. Lo irresponsable fue es que a dos o tres días de llegar el día de elegir, no podes suspender una categoría. Creo que era fundamental respetarlo', sentenció.