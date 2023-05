García: "La gestión se vio empañada por factores políticos fundamentalmente"

Este martes pasó por Banda Ancha el intendente de Rawson Rubén García, quien mantuvo una entrevista en la recta final de cara a las elecciones del 14 de mayo.

García analizó su gestión que "se vio empañada por factores políticos fundamentalmente". Además, un Rawson en llamas: "he visto muchos candidatos que son impresentables", lanzó sin filtros. También un contrapunto con Carlos Munisaga, actual secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, candidato a comandar suelo rawsino: "¿Esos que proponen hacer un pequeño CISEM en Rawson, por qué no lo hacen ahora?", dijo García.

"Si bien esta fue un campaña muy corta, intensa, con 25 candidatos en un departamento como Rawson. Aparecen muchas promesas, muchos compromisos; no hay que mentirle a la gente. Estamos trabajando fuertemente", dijo García.

Además expresó que "nosotros tenemos que llevar la gestión y tenemos que llevar también la campaña política. Una gestión que se vio empañada por muchos factores, pandemia, terremoto, como la crisis económica también; factores políticos fundamentalmente dentro del municipio de Rawson donde no te aprueban presupuesto, no te aprueban programas ya con la plata depositada para emprendedores".

"Es un combo bastante complicado, bastante complejo de ir llevando", expresó el intendente sobre la actual gestión.

Rawson en llamas: "He visto muchos candidatos que son impresentables"

En esta parte de la entrevista criticó duramente a Eduardo Camus, candidato a intendente de Rawson, a quien tildó de "mister Músculo de la limpieza" y de no haber hecho nada para mejorar la limpieza del departamento cuando estuvo al frente del Área de Servicios.

"En toda la campaña he visto muchísimos candidatos que son impresentables realmente. Hay personas que dicen que son mister Músculo, que van a limpiar Rawson en 3 meses pero han estado dos años en Servicio, llegaban a las 9 de la mañana, fue el peor momento de servicios de la municipalidad de Rawson, era director y no hizo absolutamente nada para mejorar el servicio de limpieza, entonces esta persona no nos puede venir a mentir ni mentirle al electorado", dijo García.

"(Eduardo Camus) estuvo dos años con nosotros, en el Área de Servicios, encargado de la limpieza con la cooperativa. Se encargaba de reclutar cooperativas para que militaran políticamente con él y no estaba cumpliendo las funciones que debían cumplir como director del Área de Servicios", explicó. "Hoy se presenta como el mister Músculo de la limpieza de Rawson", lanzó.

"La gente tiene que tener memoria, tiene que conocer a los candidatos" - García.

"A lo mejor portar apellido significa algo para el electorado, pero no es así" - García.

Contrapunto con Munisaga: "¿Esos que proponen hacer un pequeño CISEM en Rawson, por qué no lo hacen ahora?"

En el marco de la seguridad del departamento, uno de los temas que siempre está visible en las charlas con los vecinos, García dijo que "es factible" un CISEM dentro del Municipio: "ahora, ¿por qué no lo hacemos ahora? esos que proponen que la seguridad va a ser un pequeño CISEM dentro del municipio; ¿por qué no lo hacemos ahora?", expresó el intendente en alusión al actual secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, candidato a intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

"Rawson está dividido en cuadrículas, en cuadrículas que puede intervenir la Policía Comunal y las otras cuadrículas que no podemos entrar y maneja la Policía de la provincia", dijo.

"La gente te pide seguridad todos los días"- García.

"Con la promesa de mejorar la seguridad, ¿por qué no la mejoramos ya? ya ya la necesita a la seguridad el departamento" - García.

Además respondió preguntas de los televidentes de Banda Ancha.