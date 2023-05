Uñac, la tarjeta roja y el misterio del sustituto

Por supuesto el fallo de la Corte Suprema sobre la candidatura de Sergio Uñac tendrá fundamento jurídico. Pero no por ello será una resolución limpia de política. El trío integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda no vive dentro de una burbuja. No cuando están siendo sometidos ellos tres más Ricardo Lorenzetti a un juicio político iniciado por el presidente Alberto Fernández y un tándem de gobernadores peronistas.

El planteo de destitución contra los cortesanos ingresó cuando despuntaba el año, en enero. Fue por varias razones que se pueden sintetizar así: la Corte no es imparcial e inclina la balanza por factores políticos, por lo cual tiene amigos para favorecer y enemigos para perjudicar. Quien quiera profundizar sobre las causales puede hacerlo. Sepa discuplar esta simplificación.

Los gobernadores alineados con la Casa Rosada firmaron el pedido de juicio político, menos Uñac. Toda una ironía. Hoy le toca depender de ese tribunal cuestionado y embarrado en una disputa que, como ya se dijo al comienzo, es eminentemente política.

El fallo cautelar que suspendió las elecciones para goberandor y vice en San Juan -como también en Tucumán- fue incorporado a las causales del juicio político. Esta vez los diputados nacionales del uñaquismo firmaron la presentación. Por la vía indirecta, el gobernador terminó haciéndose parte de esta pulseada, de la que no puede escapar.

Uñac estuvo en Buenos Aires la semana pasada desarrollando una agenda de la que poco se informó institucionalmente. Al regresar, el viernes, brindó una brevísima rueda de prensa, al inaugurar una oficina para asesoramiento financiero de empresas. Le bastaron tres minutos para dejar en claro que no espera un fallo a favor. Por el contrario, tiene la convicción de que la Corte Suprema va a revocar su candidatura.

Ante el hecho consumado, Uñac tiene tres líneas de acción pendientes: definir el nuevo calendario electoral cuando se levante la suspensión, defenderse hasta las últimas consecuencias apelando a su derecho vulnerado, y finalmente encontrar al sustituto para encabezar la fórmula que él dejaría vacante.

Estas últimas dos pueden parecer contradictorias. ¿Cómo seguiría defendiéndose mientras corona a un reemplazante al mismo tiempo? La respuesta se explica con la estrechez de los plazos. Cuando la Corte levante la suspensión de las elecciones, el gobernador tendrá que llamar nuevamente a elecciones y, más allá de su estrategia defensiva, no podría poner en pausa la campaña.

Entonces, puede resultar altamente compatible seguir defendiéndose y tener al mismo tiempo un candidato nuevo con su bendición. Su estrategia está en la antípoda del renunciamiento de Juan Manzur. El tucumano aceptó mansamente el bloqueo de la Corte Suprema incluso antes de que hubiera resolución de fondo. Uñac está dispuesto a confrontar y dejar en evidencia que si no puede competir es porque se lo impiden. En el léxico peronista, esto es hablar de 'proscripción'.

Uñac celebró el pronunciamiento de la Asociación Americana de Juristas. Esta organización cuestionó la intervención de la Corte Suprema, al considerar que provoca una crisis institucional y vulnera el sistema representativo, republicano y federal. Más allá de la contundencia de los argumentos, no deja de ser una declaración. Un acto declamativo. El máximo tribunal sigue estando en la cúspide con plenas facultades.

Abogado de profesión y político con varias décadas de ejercicio, Uñac entiende que el escenario es desfavorable. Aficionado a los deportes y a las metáforas futboleras, podría decir que la cancha está inclinada. El viernes planteó que la Corte es un Tribunal de Disciplina y que debe resolver rápido. Que no puede mantener a la provincia en esta situación de indefinición e incertidumbre.

Acto seguido dejó la frase más reveladora de todas: 'Cuando ellos digan que yo no estoy habilitado voy a ejercer toda la defensa pertinente'. Ya no considera factible que la Corte le permita competir. No está en el abanico de lo posible. Por lo tanto, está forzado a pensar en lo que viene a continuación.

A través de un abogado patrocinante buscará hacerse parte del proceso, porque ciertamente nunca pudo defenderse a título personal. La demandada fue directamente la provincia y por eso tuvo que responder Fiscalía de Estado. Pero el ciudadano Sergio Uñac hasta ahora ha sido protagonista en ausencia en esta causa judicial.

Uñac tiene tarjeta amarilla, dicho por él mismo. Si le sacan la roja -como está esperando que suceda- tendrá que ejercer de director técnico y rearmar el cuadro titular. El viernes amagó con entrar en tema frente al asedio periodístico. Pero cortó abruptamente la rueda de prensa, con una sonrisa. '¿Ustedes quieren los nombres? ¡No los quieren!', se preguntó y se contestó solo. Y se retiró.

En los últimos días hubo un festival de nombres en danza, para todos los gustos, algunos inverosímiles. La lógica indica que cuando Uñac sea bloqueado por la Corte Suprema, Cristian Andino pasarara al frente. Hubo una fuerte inversión en su instalación provincial en el transcurso de la campaña. Solo con ese factor estaría en ventaja respecto de cualquier otro. Sin embargo, la política puede presentar muchas otras lógicas. Y esto es lo que deja el final abierto.

Si Andino fuera candidato a gobernador podría completar la fórmula con otro Uñac, Rubén. O no. Todo lo que se diga y escriba por estas horas tendrá un alto grado de precariedad. La lapicera es una sola. Y uno solo la tiene. El resto solo puede esperar.

En cualquier caso, Sergio no estará ausente. Podrá jugar como candidato en otra liga. Esta semana comenzará la cuenta regresiva final para tomar este tipo de definiciones. El miércoles faltará exactamente un mes para el cierre de listas presidenciales, con senadores y diputados nacionales. Aquello de separar lo provincial de lo nacional quedó en el recuerdo. Hoy es una sola trenza.



JAQUE MATE