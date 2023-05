Allende: "La Corte Suprema no puede seguir demorando la definición"

Este lunes pasó por Banda Ancha el diputado nacional Walberto Allende, quien hizo referencia diferentes temas políticos de actualidad. "La Corte Suprema no puede seguir demorando la definición", sostuvo el legislador, quien además afirmó que "quedó demostrada la convivencia de la Corte Suprema con la oposición".

Además se refirió a nuevos roces con el candidato a Gobernador por la subagrupación "San Juan Vuelve", José Luis Gioja: "son cosas de la política". Y también habló sobre las elecciones presidenciales: "tenemos que ir con una fórmula de consenso".

"La situación que estamos viviendo políticamente en la provincia un poco ha tapado lo que hay que vivir también en este cierre de listas en lo nacional", dijo. "Se está especulando mucho que en esta semana, yo particularmente pienso que de ninguna manera la Corte puede, debe, transitar estos días sin definir lo que está pasando en la provincia", agregó.

"Ya no puede seguir sosteniendo esta situación política de la provincia de San Juan", dijo.

"Un fallo político que tomó la Corte, una simple cautelar y causó un daño gravísimo al sistema democrático, a los partidos, pero particularmente no permitirle a la gente que se exprese libremente", agregó.

"Estábamos casi comenzando la veda, luego de un esfuerzo enorme de los partidos, de los candidatos; y suspender una elección sin siquiera haber fallado sobre el fondo de la cuestión, equiparando la situación del planteo de San Juan con la de Tucumán que no tiene nada que ver una con la otra, quedó en evidencia que había que suspender a costa de lo que sea las elecciones de San Juan y no permitir un nuevo triunfo del justicialismo en la provincia", dijo Allende.

Además manifestó que "tenemos la esperanza de que al candidato Uñac lo habiliten. No hay plazos, no debería pasar mucho tiempo más, no se debería tener esta incertidumbre. Se debe habilitar, y si no, hay un tiempo que establece la nueva Ley Electoral que se debe permitir el reemplazo".

"En la presentación que nosotros hicimos de los diputados de San Juan de la ampliación de juicio político, porque aquí había una convivencia entre dirigentes de Juntos por el Cambio, encabezado por Macri, y miembros de la Corte para sacar este fallo a las poquitas horas del acto electoral", explicó el legislador nacional.

En cuanto a la relación entre las subagrupaciones del gobernador Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja, dijo que "yo piense que bien, se acordó un sistema de trabajo, ir juntos pero diferenciarse en cuanto a la propuesta y demás".

"Todos sabemos que José Luis es muy vehemente en expresar una cuestión, pero son las reglas de la política, esta convivencia interna que habrá que superar", sostuvo.



Elecciones presidenciales: "Tenemos que ir con una fórmula de consenso"

"Yo particularmente me inclino por un candidato de consenso", dijo el legislador sobre las elecciones presidenciales del 2023.

"Creo que no estamos en condiciones de seguir dividiendo mucho más. Todos sabemos lo que ocurre cuando nos dividimos, eso de las PASO es complejo. No siempre, porque la historia nos indica, no siempre el que sale segundo acompaña al que sale primero", agregó.

"Estamos viviendo un momento muy difícil y particular no tenemos tanto candidato de peso como para tener una interna que enamore", dijo también .

Acerca de posibles candidatos presidenciales "se está hablando mucho de Wado, Massa, Rossi, Scioli y demás, pero yo creo que el momento actual que vive el peronismo me parece bien que nos vendría bien una fórmula de consenso".

