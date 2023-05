Delgado: "Creo que Milei va a ser como un cometa Halley"

El candidato a intendente de Rivadavia, Marcelo Delgado, que integra la subagrupación "Vamos San Juan", mantuvo una entrevista en Banda Ancha este miércoles, en la recta final de cara a las elecciones del 14 de Mayo.

"Creo que Milei va a ser como un cometa Halley, me hace acordar al fenómeno Blumberg", sostuvo en una parte de la entrevista; y además se refirió a la fórmula que busca dirigir los destinos de la provincia: "el modelo de Orrego y Martín todavía no tiene definiciones centrales".

"Esta elección va a tener una importancia singular. La democracia está a punto de cumplir 40 años y está pidiendo madurez, un salto de calidad. La gente exige ya no solo propuestas, si no que tiene otro nivel de exigencia", dijo.

"Este 2023 va a ser una prueba de fuego, tanto en nuestra provincia como lo que se pueda votar a nivel nacional", agregó. "Va a haber una serie de quiebres, no solo en el proceso electoral si no en la forma de conducir el Estado", manifestó.

"Están palpando una crisis de identidad. Estos años de democracia nos han servido para llegar hasta acá, pero el desafío está planteado. Hay grupos muy minúsculos que hasta se animan a cuestionar si el sistema democrático sería el más conveniente, que va mostrando fenómenos como Milei", dijo.

Y siguiendo esa línea, Delgado manifestó "que ¿por qué Milei tiene tanta intención de voto?, algunas de las cosas que propone son inviables y yo lo digo como economista, es inviable dolarizar la economía argentina".

"No me preocupa estrictamente Milei, creo que va a ser como un cometa Halley, que pasa cada tanto. Me hace recordar al fenómeno Blumberg, que llegó a ser candidato a presidente con la bandera de la seguridad", explicó.



Luego de referirse a la actualidad del departamento con la gestión de Fabián Martín y cuáles son sus propuetas en caso de ser electo intendente, hizo una reflexión: "los dirigentes tenemos que hacer campaña con nuestro propio cuaderno, no mirando la paja en el ojo ajeno".

"Las propuestas no están a la altura de los desafíos del ahora. Por un lado, Uñac- Gioja en un sector con distintas miradas, distintas matices, pero más o menos un modelo y por otro lado un modelo alternativo que sería el de Marcelo Orrego y Fabián Martín, que todavía no lo podemos definir, no está como muy claro. Me preocupa eso pero la gente va a saber hacer las lecturas que tiene que hacer", dijo.

