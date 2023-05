Yolanda Agüero: "A la gente hoy le ganó la tristeza"

Este miércoles llegó a Banda Ancha la candidata a gobernadora del Frente Desarrollo y Libertad, bajo la subagrupación Libertarios, Yolanda Agüero. La presidenta del partido mencionó en Canal 13 cómo lleva la campaña y su opinión de Javier Milei para presidente.

Agüero considera que a pesar del corto período de tiempo, han llegado a un buen electorado. En su campaña, como muchos, se ha dedicado a recorrer cada punto de San Juan. Según señaló: 'a la gente hoy les ganó la tristeza y me duele en el alma ver llorar a señoras mayores'. Del mismo modo sumó 'he visto llorar hasta hombres de dolor y aflicción. Es como si fuera que nunca lo hubieran escuchado. Se sienten desprotegidos en la salud, en la seguridad. Se sienten abandonados. La verdad que a mí me duele.'

En un escenario eleccionario tan diverso y donde abunda la expectativa, del espacio libertario en San Juan, según Agüero, ellos presentan una propuesta de representación para quienes consideran que de la política deben ocuparse 'los elegidos'. En su alocución, expresó que la gente 'sienten que sus derechos terminan cuando realizan el acto de comicios. En cierto aspecto, nos enseñaron que quienes nos representa son los que deben garantizar nuestros derechos. Esos ciudadanos son los que representamos, porque los libertarios somos el pueblo'.

Una de las preocupaciones más recurrentes de la población va en línea con las necesidades habitacionales. Sobre esto, indicó 'nosotros hemos generado varios proyectos y hemos creado uno que tiene diferentes categorías de la población según sus ingresos y las expectativas que ellos tengan de tener su vivienda'. De este modo, ella y su equipo planifican que habría un plan de viviendas para los sanjuaninos según su situación económica.

Con una certeza en su discurso sobre que Milei resultaría electo presidente, señaló: "Milei no va a incendiar el país". Además, declaró que el plan de dolarización que el referente liberal encabeza no se dará de la noche a la mañana, sino que será progresivo en la aplicación de las medidas que tiene planificadas.