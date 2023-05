Diputada nacional o provincial: "será una decisión del partido"

Este martes, Alejandra Leonardo, actual dirigente electa de la UCR y diputada proporcional electa por la oposición, fue entrevistada en el programa Banda Ancha de Canal 13. La mujer de la política habló sobre cual será su futuro, y dio a conocer su reflexión sobre la actualidad del país.

Alejandro Leonardo es una diputada proporcional electa y, al mismo tiempo, es la suplente de Susana Laciar, quien fue elegida intendente de Capital. Actualmente, está considerando qué posición elegir y ha expresado que será "una decisión orgánica y partidaria. Cuando participamos en un proyecto político, estamos dispuestos a acompañar desde el lugar que el partido considere necesario". Además, ha reforzado su disposición a acatar lo que disponga el partido.

La dirigente política Leonardo ha mencionado que, en caso de no asumir la banca de diputada nacional, Ángeles Morino sería quien reemplace a Susana Laciar. Asimismo, si no asume la diputación provincial, el puesto sería ocupado por Marcela Montaña, quien proviene del espacio de Marcelo Orrego.

Cuando se le preguntó sobre la situación de indefinición de las elecciones por gobernador que están experimentando los sanjuaninos, expresó que considera que es una cuestión que merece una pronta resolución. Destacó que hay candidatos a gobernador que no saben si están o no en campaña y expresó su deseo de que la corte resuelva la situación rápidamente para brindar claridad y permitir que los equipos comiencen a trabajar en lo que se necesita.

En cuanto a las elecciones nacionales, mencionó que hay candidatos presidenciales o precandidatos, pero aún no se tienen fórmulas completas. Desde la perspectiva de la Unión Cívica Radical, tienen convocada la convención nacional para el 12 de junio. Al elegir entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ambos del espacio de Juntos por el Cambio, señaló que no puede hacer una elección porque ninguno de los dos pertenece a su partido y no tiene preferencias entre ellos. Finalmente, expresó su opinión de que el proyecto nacional está agotado y siente que el país está a la deriva.